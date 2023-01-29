Опубликовано расписание 1-го тура Медиалиги-3. ФК «10» – «Дружина» – матч открытия. 2D сыграют с FC Bus, «Амкал» – с «Народной Комадной»
15 апреля на «Открытие Банк Арене» прошла жеребьевка регулярного чемпионата Winline Медиалиги-3. Команды разбились на 4 группы и сыграют первые 3 тура против соперников по группе. В 4-6 турах команды сыграют с командами из других групп, выбранных с помощью дополнительной жеребьевки.
Выкатываем полный календарь регулярного чемпионата. Сейчас известно расписание только 1-го тура. Пост будем дополняться датами и местами проведения матчей по мере поступления информации.
1-й тур
Все матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
29 апреля, суббота
ФК «10» – «Дружина». 12:30
«Родина Медиа» – «Матч ТВ». 15:00
GOATS – «Эгриси». 17:30
2Drots – FC Bus. 21:30
30 апреля, воскресенье
«Бей Беги» – Fight Nights. 12:30
«Сахалинец» – ФК «Деньги». 15:00
«БроукБойз» – «Титан». 17:30
«Амкал» – «Народная Команда». 21:30
Примечание: время начала матча – московское.
2-й тур
«БроукБойз» – «Бей Беги»
«Титан» – Fight Nights
ФК «10» – «Сахалинец»
ФК «Деньги» – «Дружина»
«Амкал» – GOATS
«Эгриси» – «Народная Команда»
2Drots – «Родина Медиа»
«Матч ТВ» – FC Bus
3-й тур
«БроукБойз» – Fight Nights
«Бей Беги» – «Титан»
ФК «10» – ФК «Деньги»
«Сахалинец» – «Дружина»
«Амкал» – «Эгриси»
GOATS – «Народная Команда»
2Drots – «Матч ТВ»
«Родина Медиа» – FC Bus
4-й тур
ФК «10» – «Народная Команда»
ФК «Деньги» – «Эгриси»
«Дружина» – «Амкал»
«Сахалинец» – GOATS
«Титан» – FC Bus
«БроукБойз» – 2Drots
Fight Nights – ФК «Матч ТВ»
«Бей Беги» – «Родина Медиа»
5-й тур
«Сахалинец» – «БроукБойз»
«Дружина» – «Титан»
ФК «Деньги» – «Бей Беги»
ФК «10» – Fight Nights
GOATS – FC Bus
«Народная Команда» – ФК «Матч ТВ»
«Эгриси» – 2Drots
«Родина Медиа» – «Амкал»
6-й тур
«Сахалинец» – «Родина Медиа»
«Дружина» – ФК «Матч ТВ»
ФК «Деньги» – 2Drots
ФК «10» – FC Bus
«Народная Команда» – «Бей Беги»
«Амкал» – Fight Nights
«Эгриси» – «Титан»
GOATS – «БроукБойз»
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