Опубликовано расписание 1-го тура Медиалиги-3. ФК «10» – «Дружина» – матч открытия. 2D сыграют с FC Bus, «Амкал» – с «Народной Комадной»

15 апреля на «Открытие Банк Арене» прошла жеребьевка регулярного чемпионата Winline Медиалиги-3. Команды разбились на 4 группы и сыграют первые 3 тура против соперников по группе. В 4-6 турах команды сыграют с командами из других групп, выбранных с помощью дополнительной жеребьевки.

Выкатываем полный календарь регулярного чемпионата. Сейчас известно расписание только 1-го тура. Пост будем дополняться датами и местами проведения матчей по мере поступления информации.

1-й тур

Все матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».

29 апреля, суббота

ФК «10» – «Дружина». 12:30

«Родина Медиа» – «Матч ТВ». 15:00

GOATS – «Эгриси». 17:30

2Drots – FC Bus. 21:30

30 апреля, воскресенье

«Бей Беги» – Fight Nights. 12:30

«Сахалинец» – ФК «Деньги». 15:00

«БроукБойз» – «Титан». 17:30

«Амкал» – «Народная Команда». 21:30

Примечание: время начала матча – московское.

2-й тур

«БроукБойз» – «Бей Беги»

«Титан» – Fight Nights

ФК «10» – «Сахалинец»

ФК «Деньги» – «Дружина»

«Амкал» – GOATS

«Эгриси» – «Народная Команда»

2Drots – «Родина Медиа»

«Матч ТВ» – FC Bus

3-й тур

«БроукБойз» – Fight Nights

«Бей Беги» – «Титан»

ФК «10» – ФК «Деньги»

«Сахалинец» – «Дружина»

«Амкал» – «Эгриси»

GOATS – «Народная Команда»

2Drots – «Матч ТВ»

«Родина Медиа» – FC Bus

4-й тур

ФК «10» – «Народная Команда»

ФК «Деньги» – «Эгриси»

«Дружина» – «Амкал»

«Сахалинец» – GOATS

«Титан» – FC Bus

«БроукБойз» – 2Drots

Fight Nights – ФК «Матч ТВ»

«Бей Беги» – «Родина Медиа»

5-й тур

«Сахалинец» – «БроукБойз»

«Дружина» – «Титан»

ФК «Деньги» – «Бей Беги»

ФК «10» – Fight Nights

GOATS – FC Bus

«Народная Команда» – ФК «Матч ТВ»

«Эгриси» – 2Drots

«Родина Медиа» – «Амкал»

6-й тур

«Сахалинец» – «Родина Медиа»

«Дружина» – ФК «Матч ТВ»

ФК «Деньги» – 2Drots

ФК «10» – FC Bus

«Народная Команда» – «Бей Беги»

«Амкал» – Fight Nights

«Эгриси» – «Титан»

GOATS – «БроукБойз»