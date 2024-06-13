«Проанализировал всю ситуацию, связанную с челленджем. Скорее всего знала команда «Матч ТВ». Гаджиев о суперчеллендже Медиалиги

Камил Гаджиев ответил на обвинение в договорняке в матче Fight Nights – GOATS.

«Проанализировал всю ситуацию, связанную с челленджем. На уровне аргументов могу предположить, что достоверно скорее всего знала команда « ».

Ведущий – Дурасов. У них был доступ к телу. Вероятность, что именно ведущий знал, кто выиграл – она гораздо больше, чем это знал бы любой из участников. Если бы я был ведущим и знал результаты челленджа, я бы шепнул своим самым близким друзья из команды, главному тренеру, генеральному менеджеру, о том выиграли мы или нет. Потому что это повиляло бы на итоговый расклад. Я бы шепнул.

Я не могу утверждать, что Дурасов знал, но я предполагаю. Я предполагаю, что если он знал, он сказал Нагучеву. Рома, понимая, что «Матч» выиграл челлендж знал о важности нашей победы в основное время над «Козлами», поэтому у него так сильно кипело.

Поэтому, друзья, эмоции и разговоры о договорняках – в сторону. Давайте просто смотреть на то как скорее всего развивались события. Поэтому если кто-то и должен оштрафоваться на 300 тысяч рублей, это должен быть... а закончить можете сами», – рассказал президент Fight Nights.

Напомним, перед заключительным туром состоялся суперчеллендж, в котором разыгрывалось одно очко в турнирной таблице. Результаты челленджа были опубликованы после 8-го тура.

Роман Нагучев, комментирующий матч – , посчитал, что «Козлы» и Fight Nights решили не играть по-настоящему и не рисковать поражением, а скатать комфортную для обоих ничью.

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