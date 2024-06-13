Босс DMedia Дмитриев: «Задачей был выход из группы, мы ее перевыполнили»

Платон Дмитриев высказался после выхода DMedia в четвертьфинал Winline Медиалиги.

– Начинали турнир уверенно, но последние матчи получились скомканными. Почему?

– Сегодня мы приехали на автобусе. Мы ехали всю ночь, парни устали. Одно дело, когда летишь на самолете, другое – когда едешь в автобусе, выходишь и играешь. Молодцы, все показали, что они – мужчины. Драгун – красавчик! Человек с большой буквы, молодец! До сих пор он валит!

Наша задача была выйти из группы, мы ее перевыполнили, дошли до четвертьфинала, где еще раз встретимся с нашими друзьями – «Титаном».

– В четвертьфинале два матча. Был разговор с лигой, чтобы вы один матч играли дома в Беларуси?

– Были. Но как Коля [Николай Осипов, президент ] решит, так и будет. Если скажет, что играем в Беларуси, будем играть в Беларуси. Если скажет, что играем здесь, будем играть. Никаких проблем нет, – рассказал президент DMedia в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

обыграл на стадии уайлд-кард GOATS (1:1, 4:3 Б).