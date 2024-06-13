«Кубок Лиги, там мы скажем слово, а в следующем сезоне будем выигрывать финал». Сорока об итогах дебютного сезона «Коней» в Медиалиге

Сорока подвел итоги дебютного сезона для «Коней» в Winline Медиалиге.

– Вы дошли до 1/8 финала . Как оценишь ваш путь?

– Я оценю нашу команду, считаю – мы самая интересная команда среди новичков. Мы единственные из новичков вышли в плей-офф, показывали хорошую игру и доказали, что из любой ситуации можно выбраться. Бог где-то был на нашей стороне, где-то очки кто-то потерял, челлендж. Мы здесь, значит, мы это заслужили.

Но мы здесь, мы на этих стадионах играем, показываем себя и дальше будет только лучше. Мы проделали большой путь и это хороший результат.

– Было вообще в голове, что есть шанс выйти в 1/4 финала и сыграть против 2Drots?

– Да, да. Мы сюда выходили, все говорили, что все – «Амкал» – 2Drots в четвертьфинале. Мы так не думали и до последнего хотели доказать, что это не так.

– Какие цели на следующий сезон?

– Кубок Лиги, там мы скажем слово, а в следующем сезоне будем выигрывать финал. Нам это по силу. Вы видите, что нам по силу. Нам чуть-чуть сыграться, чуть-чуть доработать эти моменты сзади и все будет отлично, – рассказал голкипер «Коней» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.