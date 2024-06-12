Дурасов об уходе из ФК «Матч ТВ»: «Мы потухли, надо зажечься»

Сергей Дурасов объяснил уход из ФК «Матч ТВ».

«Это свершившийся факт. Есть некоторые разногласия, есть ситуация, которая не устраивает многих в команде «Матч ТВ». Она не связана напрямую с участниками команды, с игроками или тренерским штабом. Есть вопрос – зачем?

И мы понимаем, что так, как происходит сейчас – нельзя. Это неконкурентоспособно. Я не только о результатах, а о большой поддержке нашей команды. Мы потухли, надо зажечься», – рассказал комментатор и экс-нападающий ФК «Матч ТВ».

Напомним, Сергей Дурасов ушел из ФК «Матч ТВ» сразу после объявление об уходе в отставку с поста главного тренера команды Константином Геничем.

Каким был Генич-тренер: копировал Жозе, мечтал подписать Крооса и очень тосковал после поражений

