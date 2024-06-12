Дурасов об уходе из ФК «Матч ТВ»: «Мы потухли, надо зажечься»

Теги Константин Генич Winline Медиалига Сергей Дурасов ФК Матч ТВ трансферы Медиафутбол

Сергей Дурасов объяснил уход из ФК «Матч ТВ».

«Это свершившийся факт. Есть некоторые разногласия, есть ситуация, которая не устраивает многих в команде «Матч ТВ». Она не связана напрямую с участниками команды, с игроками или тренерским штабом. Есть вопрос – зачем?

И мы понимаем, что так, как происходит сейчас – нельзя. Это неконкурентоспособно. Я не только о результатах, а о большой поддержке нашей команды. Мы потухли, надо зажечься», – рассказал комментатор и экс-нападающий ФК «Матч ТВ».

Напомним, Сергей Дурасов ушел из ФК «Матч ТВ» сразу после объявление об уходе в отставку с поста главного тренера команды Константином Геничем.

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