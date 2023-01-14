Бирюков в «Титане», Кашай – в «Родине Медиа», Ярош думает об аренде. Таблица трансферов медиафутбола

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Состоявшиеся трансферы Гл. Тр Виталий Миллер Тр Дмитрий Буробин Вр Евгений Малофеев Защ Гриня На Спорте Защ Антон Петровский На Спорте Пзщ Прокоп Ботев Пзщ Алишер Рахимов Tamo Junto Фрв Карат 2Drots Фрв Алексей Гасилин Наши Парни (из аренды) Состоявшиеся трансферы Вр Кирилл Дворецкий СА Защ Сергей Киряков СА Защ Олег Дражжук СА Защ Александр Довбня СА Пзщ Василий Левин СА Пзщ Майк Крапивников СА Пзщ Евгений Назаров Динамо-Самарканд Фрв Виктор Блатов СА