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Бирюков в «Титане», Кашай – в «Родине Медиа», Ярош думает об аренде. Таблица трансферов медиафутбола

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Амкал

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Гл. Тр Виталий Миллер  
Тр Дмитрий Буробин  
Вр Евгений Малофеев  
Защ Гриня На Спорте
Защ Антон Петровский На Спорте
Пзщ Прокоп Ботев
Пзщ Алишер Рахимов Tamo Junto
Фрв Карат 2Drots
Фрв Алексей Гасилин Наши Парни (из аренды)

Состоявшиеся трансферы

Вр Кирилл Дворецкий СА
Защ Сергей Киряков СА
Защ Олег Дражжук СА
Защ Александр Довбня СА
Пзщ Василий Левин СА
Пзщ Майк Крапивников СА
Пзщ Евгений Назаров Динамо-Самарканд
Фрв Виктор Блатов СА

Возможные трансферы

 Защ Артем Вяткин СА 
 Пзщ Александр Вульфов Акжайык 

Возможные трансферы

     
 2Drots

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Защ Вадим Логинов СА
Фрв Лева Факел-2 
Пзщ Адель Рахмани Reality 

Состоявшиеся трансферы

Защ Антон Пискунов Титан
Защ Гара СА
Защ Валерий Карпухин GOATS
Пзщ Никита Сергеев Атырау
Пзщ Иван Кравченко СА
Пзщ Сид СА
Фрв Карат Амкал
Фрв Кутуз Титан

Возможные трансферы

Фрв Иван Донсков СА 
Пзщ Бала На Спорте

Возможные трансферы

Пзщ  Александр Ярош  Fight Nights, GOATS (аренда)
Наши Парни

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

     

Состоявшиеся трансферы

Фрв Алексей Гасилин Амкал (из аренды) 

Возможные трансферы

     

Возможные трансферы

     
Родина Медиа

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Пзщ  Кашай  СА 

Состоявшиеся трансферы

Защ Анатолий Гасилин  СА 
Фрв Поликарп  СА 
Фрв Игорь Сильченко СА 
Пзщ Амин  СА 
Защ Андрей Поздин  СА 
Защ Андрей Дадыка  СА 
Пзщ  Кирилл Бирюков  Титан 

Возможные трансферы

Пзщ Бала  На Спорте 
Вр  Александр Будаков  Бей Беги 

Возможные трансферы

     
ФК 10

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

     

Состоявшиеся трансферы

Вр Ренат Сколов  СА 
Пзщ Алексей Пивторак СА 
Пзщ Артем Дадонов  СА 
Пзщ Андрей Котенев  СА 
Пзщ Иван Романов  СА 

Возможные трансферы

Вр Паук  СА 

Возможные трансферы

     
ФК Деньги

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Тр Андрей Сменчук  СА
Защ Славон  На Спорте 

Состоявшиеся трансферы

Вр  Александр Шепляков СА 
Пзщ Деннис Акио СА 
Пзщ  Марк Моргунов СА 
Пзщ Демон СА 

Возможные трансферы

     

Возможные трансферы

     
GOATS

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Защ  Валерий Карпухин  2Drots 

Состоявшиеся трансферы

     

Возможные трансферы

Пзщ  Александр Глеб  СА 
Защ  Арсений Логашов  БроукБойз 
Пзщ  Лиса  БроукБойз 
Пзщ  Иван Кравченко  2Drots 
Пзщ  Александр Ярош 2Drots (аренда)

Возможные трансферы

     
Матч ТВ

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Гл. тр Александр Григорян  СА
Пзщ Михаил Моссаковский СА

Состоявшиеся трансферы

Гл. тр  Денис Зубко  СА
Фрв  Альберт Зайцев  Reality (из аренды)
Защ  Шамиль Курбанов Титан
Защ  Георгий Фароян СА
Пзщ  Максим Иванов СА
Защ  Виктор Сидин  СА
Защ  Сослан Гатагов СА
Пзщ  Сандро Апозян  СА
Пзщ  Валерий Давыдов  СА
Пзщ  Кирилл Филиппов СА
Фрв Илья Скоропупов  СА
Фрв  Роман Павлюченко  СА

Возможные трансферы

     

Возможные трансферы

     
Эгриси

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Гл.Тр Филипп Павлов  СА 

Состоявшиеся трансферы

Гл.Тр Антон Попов  СА
Фрв Валерий Соломаха  Волга Ульяновск 

Возможные трансферы

     

Возможные трансферы

     
SD Family

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Фрв  Евгений Савин  СА 

Состоявшиеся трансферы

Пзщ  Айбол Абикен  СА 

Возможные трансферы

Защ  Ладо  На Спорте 

Возможные трансферы

     
Fight Nights

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Фрв  Норик Авдалян  МФК Рубин 
Фрв  Джесика Альба  Reality 

Состоявшиеся трансферы

Гл. Тр  Александр Мостовой  СА 
Защ Багдасар  СА 

Возможные трансферы

Пзщ  Александр Ярош  2Drots (аренда) 

Возможные трансферы

     
Титан

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Пзщ Севастьяно  На Спорте 
Защ Антон Пискунов  2Drots 
Фрв Кутуз  2Drots 
Защ Шамиль Курбанов  Матч ТВ 
Пзщ Дмитрий Лушников  БроукБойз 
Пзщ Виталий Комисов  БроукБойз 
Пзщ Денис Андреич  СА 
Пзщ Лампик Бронзовые Бисты
Пзщ Кирилл Бирюков Родина Медиа

Состоявшиеся трансферы

     

Возможные трансферы

Фрв  Илья Скоропупов  Матч ТВ 
Пзщ  Майк Крапивников  СА 
Вр Александр Шепляков  СА 

Возможные трансферы

     
БроукБойз

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Тр  Игорь Звездин  СА 
Пзщ Marco9 СА 
Пзщ Табриз Ибрагимов  СА 
Пзщ  Арсений Капитанов  СА 

Состоявшиеся трансферы

Защ Арсений Логашов  СА 
Пзщ Лиса  СА 
Пзщ Дмитрий  Лушников  Титан 
Пзщ Виталий Комисов  Титан 
Пзщ Александр Тутов  СА 

Возможные трансферы

     

Возможные трансферы

     
БейБеги

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

Вр Давид Юрченко  СА 

Состоявшиеся трансферы

Гл. тр  Сергей Грелов  СА 
Тр  Андрей Юрьевич СА 
Вр  Александр Будаков  СА 
Фрв Сергей Самодин  СА 
Пзщ Сергей Кулев СА 
Пзщ Лаша Имедашвили СА 
Фрв Илхом Ахмедов СА 

Возможные трансферы

     

Возможные трансферы

     
 
 
Reality

Приходят

Уходят

Состоявшиеся трансферы

     

Состоявшиеся трансферы

Гл. тр  Арам Айрапетян  Академия Смолова и Мамаева 
Тр Шамиль Курбанов  Титан 
Вр  Джуси  СА 
Защ  Мура  СА  
Защ  Синец  СА 
Защ  Диего Малания  Знамя Труда
Пзщ Адель Рахмани  2Drots
Защ Артем Кузьмин СА
Вр  Дмитрий Адушев  СА
Фрв Джесика Альба  СА

Возможные трансферы

Пзщ  Майк Крапивников  СА 
Пзщ  Светлана Думич  СА 

Возможные трансферы

     
 
 

Пояснения к таблице

Гл.Тр. – главный тренер, Тр – тренер, Вр – вратарь, Защ – защитник, Пзщ – полузащитник, Фрв – нападающий, СА – свободный агент.

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