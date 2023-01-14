Бирюков в «Титане», Кашай – в «Родине Медиа», Ярош думает об аренде. Таблица трансферов медиафутбола
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Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Гл. Тр
|Виталий Миллер
|Тр
|Дмитрий Буробин
|Вр
|Евгений Малофеев
|Защ
|Гриня
|На Спорте
|Защ
|Антон Петровский
|На Спорте
|Пзщ
|Прокоп
|Ботев
|Пзщ
|Алишер Рахимов
|Tamo Junto
|Фрв
|Карат
|2Drots
|Фрв
|Алексей Гасилин
|Наши Парни (из аренды)
Возможные трансферы
|Защ
|Артем Вяткин
|СА
|Пзщ
|Александр Вульфов
|Акжайык
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Возможные трансферы
|Пзщ
|Александр Ярош
|Fight Nights, GOATS (аренда)
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
Состоявшиеся трансферы
|Фрв
|Алексей Гасилин
|Амкал (из аренды)
Возможные трансферы
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Пзщ
|Кашай
|СА
Возможные трансферы
|Пзщ
|Бала
|На Спорте
|Вр
|Александр Будаков
|Бей Беги
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
Возможные трансферы
|Вр
|Паук
|СА
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Возможные трансферы
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Защ
|Валерий Карпухин
|2Drots
Состоявшиеся трансферы
Возможные трансферы
|Пзщ
|Александр Глеб
|СА
|Защ
|Арсений Логашов
|БроукБойз
|Пзщ
|Лиса
|БроукБойз
|Пзщ
|Иван Кравченко
|2Drots
|Пзщ
|Александр Ярош
|2Drots (аренда)
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Гл. тр
|Александр Григорян
|СА
|Пзщ
|Михаил Моссаковский
|СА
Состоявшиеся трансферы
|Гл. тр
|Денис Зубко
|СА
|Фрв
|Альберт Зайцев
|Reality (из аренды)
|Защ
|Шамиль Курбанов
|Титан
|Защ
|Георгий Фароян
|СА
|Пзщ
|Максим Иванов
|СА
|Защ
|Виктор Сидин
|СА
|Защ
|Сослан Гатагов
|СА
|Пзщ
|Сандро Апозян
|СА
|Пзщ
|Валерий Давыдов
|СА
|Пзщ
|Кирилл Филиппов
|СА
|Фрв
|Илья Скоропупов
|СА
|Фрв
|Роман Павлюченко
|СА
Возможные трансферы
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Гл.Тр
|Филипп Павлов
|СА
Состоявшиеся трансферы
|Гл.Тр
|Антон Попов
|СА
|Фрв
|Валерий Соломаха
|Волга Ульяновск
Возможные трансферы
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Возможные трансферы
|Защ
|Ладо
|На Спорте
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Гл. Тр
|Александр Мостовой
|СА
|Защ
|Багдасар
|СА
Возможные трансферы
|Пзщ
|Александр Ярош
|2Drots (аренда)
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Пзщ
|Севастьяно
|На Спорте
|Защ
|Антон Пискунов
|2Drots
|Фрв
|Кутуз
|2Drots
|Защ
|Шамиль Курбанов
|Матч ТВ
|Пзщ
|Дмитрий Лушников
|БроукБойз
|Пзщ
|Виталий Комисов
|БроукБойз
|Пзщ
|Денис Андреич
|СА
|Пзщ
|Лампик
|Бронзовые Бисты
|Пзщ
|Кирилл Бирюков
|Родина Медиа
Состоявшиеся трансферы
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Тр
|Игорь Звездин
|СА
|Пзщ
|Marco9
|СА
|Пзщ
|Табриз Ибрагимов
|СА
|Пзщ
|Арсений Капитанов
|СА
Возможные трансферы
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
|Вр
|Давид Юрченко
|СА
Возможные трансферы
Возможные трансферы
Приходят
Уходят
Состоявшиеся трансферы
Пояснения к таблице
Гл.Тр. – главный тренер, Тр – тренер, Вр – вратарь, Защ – защитник, Пзщ – полузащитник, Фрв – нападающий, СА – свободный агент.
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