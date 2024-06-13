«Мы в раздумьях, он подвел команду». Аба может пропустить матч с ФК «10»

Капитан Fight Nights Аба может пропустить матч с ФК «10».

«Мы в раздумьях, он подвел команду. Те, кто играли на его месте – достаточно хорошо бились с «Козлами». На момент предыгровой тренировки ситуация 50/50.

Сложно сказать, что ему нужно сделать, чтобы реабилитироваться за сутки до игры. Глупейшее удаление для такого опытного футболиста.

В футболе все может быть, рабочие моменты, не сдержался. Но в футболе должно быть наказание. Да, он пропустил матч с «Козлами», люди, сыгравшие на его месте сыграли хорошо. Наказанием будет то, что он потерял место в составе», – рассказал главный тренер Fight Nights.

Напомним, Аба заработал удаление в матче 7-го тура против «Амкала» (0:2). В первом тайме при счете 0:0 он сначала сфолил на Анатолии Катриче, после чего случилась потасовка и он пихнул того же Катрича в лицо. За это Аба получил красную карточку.

В 1/8 финала Медиалиги Fight Nights сыграют с ФК «10». Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич». Время начала матча 21:00 (мск).