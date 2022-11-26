Формат, вдохновленный американским футболом, «офсайд Венгера» и дерби ТНТ – в новом сезоне Медиалиги будет много интересного

Весь 2022-й гремела Медиалига – медийный турнир блогерских команд. Медийные клубы заполняли «ВТБ Арену» и «Краснодар-2», собирали сотни тысяч на трансляциях и выбивали профессиональные клубы из Кубка России. А еще удивляли открытостью, которую редко встретишь в профессиональном футболе.

Многие прогнозировали, что медиафутбол быстро надоест зрителю. Пока все прекрасно, и 29 апреля стартует третий сезон Медиалиги.

Новый формат: 16 команд по четыре группы, стыки за плей-офф и очень много напряженных матчей

Второй сезон промахнулся с форматом. 18 команд разделили на две группы: восемь туров группового этапа быстро надоели, а матчей с высокой турнирной мотивацией не хватало.

Формат третьего сезона вдохновлен американским футболом, а значит матчей на вылет будет очень-очень много. Здесь мы подробно рассказывали о новых правилах, ниже – емко вспомним:

• Участников стало меньше – 16. Их упакуют в четыре группы по четыре команды.

• Первые три тура – классика: каждый играет с каждым внутри своей группы.

• Следующие три матча играются против команд из других групп. Каких именно – решит жребий. Сила соперника не учитывается, кому-то могут выпасть «Амкал», 2Drots и «Броуки» (примерное такое и случилось с «Эгриси»). Очки идут в группу победившей команды.

• Каждый балл ультраважен, ведь запрыгнуть в 1/4 финала можно даже с третьего места. Выбывают сразу лишь четвертые команды.

• Первые места автоматически попадают в 1/4 финала, а вторые и третьи играют дополнительную стадию – уайлд-кард. За выход в четвертьфинал они сразятся против вторых и третьих мест из других групп.

Далее сезон пройдет уже по классической системе от четвертьфиналов до финала.

Итого: короткий и бодрый групповой этап, дополнительная стадия плей-офф. Количество матчей за сезон по сравнению с МФЛ-2 снизится с 79 до 59, но сильно возрастет цена ошибки. Проходных матчей почти не будет.

Командам нравится. У себя в блоге на Sports.ru президент лиги Николай Осипов рассказывал, что участники надеялись увидеть в новом сезоне не больше 12 команд. Когда Осипов сказал про 16, были в шоке. Но после объяснения формата были в восторге и уже совсем не против 16 участников.

В третьем сезоне много интересных новичков: доминатор из любительского футбола, проект Егора Дружинина, команда фанатов «Спартака»

Состав лиги кардинально изменился по сравнению с предыдущим сезоном. В МФЛ-3 не будет «Ромы» и Reality, у которых появились проблемы со спонсорами. «На Спорте», Tamo Junto, МФК «Рубин» и «Наши Парни» в межсезонье пропали с медиафутбольных радаров. SD Family не нашли общий язык с лигой.

Итак, кто же пополнил сезон?

• «Народная команда». В октябре 2022-го болельщики «Спартака» создали свой клуб. Концепт очень простой – отождествление себя со «Спартаком».

«Мы хотели создать команду из истинных спартаковцев, из людей, которые всей душой болеют за команду, играли когда-либо в основном составе, дубле, молодежке, или же просто любителей, но основное условие – любить «Спартак» в себе», – рассказывал Сергей Кучер (один из боссов команды) в блоге на Sports.ru.

Легенды «Спартака» уже в деле: за «Народную команду» сыграют Александр Прудников, Никита Баженов и Роман Шишкин.

• «Сахалинец» – команда блогера-миллионника Михаила Литвина. Красивое: название в честь острова Сахалин (там родился Литвин), а на лого – маяк Анива, один из символов Сахалина. Этот сезон клуб проводит во Второй лиге, но под МФЛ создали медийную команду. Обе тренирует легенда «Локо» 90-х и 00-х Юрий Дроздов.

Новичок усилился экс-звездами РПЛ – Владимиром Гранатом, Ренатом Янбаевым и Александром Шешуковым. В прошлом сезоне они выступали за команду РФС. А еще подписали олимпийского чемпиона по легкой атлетике Никиту Нагорного.

• «Дружина» – проект звезды шоу «Танцы на ТНТ» Егора Дружинина. Команду создали еще прошлым летом, с прицелом на МФЛ-2, однако позже она перешла в ждущий режим.

«Команда в основном состоит из танцовщиков, актеров, хореографов, ребят, работающих в цирке, на эстраде. Мы играем обычно в аккуратный футбол, но решили попробовать свои силы на большом поле», – рассказывал Егор Дружинин.

Обещают звезд: хореографа Илью Авербуха, актера Виктора Добронравова, победителя четвертого сезона шоу «Танцы» Виталия Уливанова. Однако появится ли хоть кто-то из них на поле – не ясно. С топовыми игроками у «Дружины» напряженка, поэтому команда считается аутсайдером сезона.

• FC Bus – стартап Сослана (президент) и Алана (главный тренер) Гатаговых. В основном состоит из бывших игроков «На Спорте» (бывший клуб Сослана), а на флажке FC Bus подписал современного художника Володю XXL.

Сослан был крутым тренером – дважды выводил «НС» в полуфинал Медиалиги. Интересно, каким он будет президентом.

Правила лиги стали интереснее: сохранилось чистое игровое время и таймауты, добавили «офсайд Венгера»

Медиалига – пионер футбольных инноваций. При том не только в российском, но и в мировом футболе. В середине второго сезона лига ввела сразу несколько новых правил: оранжевую карточку, чистое игровое время, красный мяч и другие. Инициатор изменений – сотрудник РФС и технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава.

«Вспомним Суперлигу, которую хотели создать гранды европейского футбола, – рассказывал Кортава в интервью Sports.ru. – Руководители клубов выкатывали определенное количество аргументов за создание лиги. Одним из них было как раз то, что новое поколение по-другому потребляет информацию. Им тяжело смотреть 90 минут футбола. Это легло мне на подкорку.

Мы ориентировались, наверное, на будущее. На то, что мы имеем лучшую площадку для апробирования. Можем привнести улучшения или не дать чему-то разрушить игру. На низших уровнях различных лиг нововведения используют вовсю. МФЛ же обладает огромным медиаресурсом для того, чтобы большое количество любителей футбола увидели и сами прочувствовали эти правила, высказали мнение».

Эксперимент можно считать удачным – в медийный футбол новые правила зашли как дети в школу. Красный мяч подарил «Эгриси» несколько ярких побед, а булиталлити раскрасили не самый яркий финал. Поэтому большая часть новых правил мигрирует в третий сезон. Еще раз вспомним их.

Чистое игровое время – играют два тайма по 25 минут. По словам Кортавы, это спасает от затяжек времени в концовках. По ощущениям, так и есть: в концовке супернапряженного четвертьфинала «Амкал» – 2D никто не валялся по несколько минут – теперь в этом нуль смысла.

Таймауты. Каждая команда имеет право на два минутных тайм-аута: по одному за тайм. Взять тайм-аут можно только при своем владении мячом.

Красный мяч. Гол, забитый таким мячом, считается за два. Можно взять его один раз за матч, на три минуты, во время атаки своей команды. Брать его во время исполнения пенальти запрещено.

Челленджи. Один раз за тайм команда может попросить рефери посмотреть ВАР. Если решение оказывается в сторону попросившей команды, то она сохраняет челлендж. Если против – он сгорает. Система очень напоминает видеопросмотры из НБА.

С третьего сезона введут новое правило – «офсайд Венгера». Офсайд будет засчитан в том случае, если футболист ближе всем телом к линии ворот соперника, чем мяч и предпоследний игрок соперника. Проще говоря, залезть в офсайд теперь сложнее, а значит – атакующим игрокам будет проще.

Возможно, нас ждет новый чемпион. Баланс силе в лиге изменился

2Drots выиграли оба сезона Медиалиги, симпатично смотрелись в Кубке России, а в феврале затащили еще и в казахстанской медиалиге. У команды лютый состав: в десятку лучших игроков второго сезона включили трех парней из 2D.

Алекс Стиль – 2 гола и 2 ассиста в МФЛ-2 (7-е место);

Дмитрий Сычев – 21 сэйв + 4 сухих матча (3-е место);

Манна – 3 гола + 2 ассиста (2-е место).

Кажется, у 2Drots нет слабых мест. Единственная проблема: в марте клуб покинул Кутуз – один из лучших форвардов медийного футбола. Замену ему так и не нашли. Но кажется, что и без Кутуза 2D очень мощен – недавно в этом убедился ЦСКА.

Интрига растет не из слабости 2Drots, а из силы их соперников.

«Амкал». В команду Германа вернулась главная звезда – Прокоп. 20-летний хавбек съездил в «Ботев» из второй болгарской лиги, но затосковал без языка и через три месяца вернулся.

Прокоп в хорошей форме (весной играет в каждом матче и забил SD Family) и очень замотивирован: он намерен проявить себя в МФЛ-3, а летом – перебраться в профессиональный клуб из России. Такой настрой радует, а уж играть Прокоп умеет – помните его ассисты в Кубке России?

«Титан» провел трансферную компанию в духе арабских шейхов. Весной 2023-го в клуб пришло 17 игроков, среди которых есть бриллианты.

Кутуз – один из лучших форвардов медийного футбола. Забивал в финале МФЛ и в Кубке России. Сложно забыть гол ножницами на «ВТБ Арене».

Комис – один из лучших хавбеков МФЛ.

Борис Никоноров – новый для медиафутбола персонаж. Чемпион мира по пляжному футболу, MVP и лучший бомбардир ЧМ-2021.

Гендузи – крайний защитник, лидер ФК «Деньги», в топе лучших игроков второго сезона стал 10-м.

Бирюк – лидер «Родины Медиа», финалиста второго сезона. В МФЛ-2 оформил 3+3 и забивал в финале.

Помимо этого, в МФЛ мигрировал практически весь состав «Титана» из ЛФЛ. Насколько крут «Титан» станет понятно после первых матчей, но сейчас их ростер – один из сильнейших в лиге.

GOATS. Команда рэперов и трэш-селебрити идет к успеху. Во втором сезоне «Козлы» запомнились безумием Паши Техника и самым медийным матчем сезона. Не все заметили, что за «Козлов» роскошно играет Вячеслав Глеб – брат экс-звезды «Арсенала» и «Штутгарта». В топ-50 футболистов второго сезона он занял 6-е место (3 гола + 4 ассиста). В межсезонье к нему присоединились экс-игроки «Броуков»: Виталий Дьяков (один из лучших защитников медийного футбола), воспитанник «Зенита» Антон Соснин и Арсений Логашов. Бодрейший составчик.

Fight Nights. В первом сезоне FN делали ставку на бойцов MMA, поп-MMA, Камила Гаджиева. Из группы не вышли, поэтому стратегия изменилась. В межсезонье подписали классных игроков – Шеплякова, Мура, Альбу, Норика, Овечкина. В таком составе FN вышли в финал казахстанской медиалиги, где поставили шлагбаум 2Drots – «самураи» победили только по пенальти.

Дальше топ-усиления продолжились – подхватили Тигиева из тонущих «Броуков» и увели Романа Павлюченко у «Матч ТВ». Кажется, у тренера Александра Мостового появился шанс на первый трофей.

Кстати, необязательно болеть именно за фаворитов – можно выбрать команду по душе с помощью нашего гайда.

Топ-вывески группового этапа: команда Уткина против «Амкала» и 2Drots, дерби ТНТ, матчи в Нижнем и Казани на стадионах ЧМ

• В 1-м туре ждем дерби ТНТ. ФК «10» (проект продакшна Medium Quality) против «Дружины». Комики Мусагалиев и Дорохов против хореографа Егора Дружинина.

• Во 2-м туре нас ожидает повтор финала второго сезона – 2Drots против «Родины Медиа». Заодно это первая серьезная проверка для «самураев» (в 1-м туре сыграют с командой Гатагова).

• Кажется, самое напряженное расписание у «Эгриси». Команде Уткина выпало сыграть почти со всеми фаворитами – во втором туре GOATS, дальше – «Амкал», в пятом туре – 2Drots, в шестом – «Титан».

• Яркие вывески в группе C – ее уверенно можно назвать группой смерти: «БроукБойз», FightNights, «Бей Беги» и «Титан».

• Точно нужно смотреть на 4-й тур и матч «БроукБойз» и 2Drots. К этому моменту «ББ» наверняка осложнят себе жизнь после группы смерти, а «самураи» и так сильный раздражитель – последняя встреча закончилась дракой президентов. Прогноз – очень-очень нервный матч.

Наверняка какие-то из топ-афиш пройдут на стадионах чемпионата мира по футболу. Лига обещала два матча группового этапа на арене в Нижнем Новгороде, один или два – в Казани. По информации Sports.ru, МФЛ ведет переговоры о матче на «Открытие Арене». Во втором сезоне выезд на большой стадион был лишь раз – «Амкал» обыграл «Десятку» на «Открытие Арене» во втором туре.

Четвертьфиналы пройдут в Одинцове, а полуфиналы, как и в прошлом году, в Краснодаре (пока не уточняется – на большом стадионе или «двойке»). Сезон продлится 11 недель, так что плей-офф начнется в июне.

Летний футбол на классных стадионах и без Fan ID – что может быть лучше?

Где смотреть третий сезон? «На Кинопоиске» и «Матч ТВ»

С нового сезона онлайн-кинотеатр Кинопоиск – официальный партнер Winline Медиалиги.«КП» покажет все матчи третьего сезона, при том девять из них – эксклюзивно. Это шесть матчей группового этапа, один из стыковых матчей и два четвертьфинала. Они будут доступны в прямом эфире только на «Кинопоиске», держателям подписки «Яндекс Плюс». А на ютуб-канале лиги появятся с паузой в два дня.

Первый эксклюзивный матч «Кинопоиск» покажет уже 30 апреля: «Амкал» против «Народной команды». Кстати, к трансляциям присоединится и «Матч ТВ». Телеканал покажет один четвертьфинал, полуфиналы и финал

Вживую матчи группового этапа можно посмотреть на стадионе «Москвич». Он расположен на юго-востоке Москвы. На стадионе два поля, основное – с натуральным покрытием и трибунами на 4200 мест. Именно в таких роскошных условиях будет проходить главный матч игрового дня.

Фото: телеграм-канал «Народной команды» // «телеграм-канал Дружины» // Winline Медиалига // телеграм-канал Дмитрия Кортавы// Стройкомплекс Москвы STROI.MOS.RU