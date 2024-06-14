Вратарь FN Лукич о своей паненке: «Я всегда всем говорил, что надо бить по центру»

Василий Лукичев объяснил, почему пробил паненкой.

Вратарь Fight Nights первым пошел бить в серии буллиталити в матче уайлд-кард за выход в четвертьфинал против ФК «10» (1:1, 3:2 Б).

– Ты пошел бить первый пенальти, пробил его паненкой. Что у тебя было в голове в этот момент?

– Я всегда всем говорил, что надо бить по центру. Тут подсечкой просто ударил. Все. Я шел и знал, что буду так бить пенальти.

– Ты тренировал буллиты или пенальти до этого матча?

– Нет. Я просто понимал, что ребятам тяжело. 5 ударов, 5 исполнителей нужно, решил тоже поучаствовать. Пошел первым, так мне даже было полегче. И всем ребятам, может быть, это придало уверенности.

– Интересно понять тактику вратарей во время буллитов. Что правильнее делать? Быстрее сближаться? Или оставаться на месте?

– Задача всегда максимально сблизиться. Надо смотреть как движется игрок с мячом. Если он движется медленно, значит надо аккуратно, потихонечку сближаться, сокращать угол обстрела и там, если он уже на медленной скорости сблизился, у него уже мало шансов обводить, что сегодня и пытались люди сделать – не получилось.

– Тебе в серии как-то помогало психологически то, что вы считались андердогами?

– Не знаю, мне кажется, на « » тоже давления не было. Мы вышли играть в футбол. У них хорошая команда, они второй тайм владели инициативой, мячом.

Наверное, в плане борьбы и характера мы заслужили эту ничью в основное время. А буллиты – они очень уставшие были. У пошли бить все, кто весь матч играли.

– Серия буллиталити – это больше мастерство или удача?

– Все вместе. Но больше мастерство. Удача не для футбола. Она может сопутствовать в каких-то обществах, но не в серии буллитов, – рассказал голкипер Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.