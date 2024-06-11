Карат, Манна, Дехтер – в символической сборной 8-го тура Winline Медиалиги

Карат второй раз попал в символическую сборную тура Winline Медиалиги.

Символическая сборная 8-го тура МФЛ

Вратарь: Иван Скрипник (Lotus);

Защитники: Лога (2Drots), Гриня («БроукБойз»), Гудай (2Drots), Бала JR (FC Bus);

Полузащитники: Дехтер (Lotus), Манна (2Drots), Каджик (FC Bus), Газдан (2Drots);

Нападающие: Карат (FC Bus), Сергей Давыдов («Тандем»).

Игроков в сборную выбирали подписчики телеграм-канала Медиафутбол на Sports.