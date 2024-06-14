Камил Гаджиев: «Fight Nights ничем не хуже ФК «10». Снова зайдем в 1/2 финала – и мы уже гранд»

Камил Гаджиев считает, что Fight Nights по силам выйти в полуфинал Winline МФЛ.

На стадии уайлд-кард FN выбили ФК «10» (1:1, 3:2Б) и встретятся с «Тандемом» в 1/4 финала.

– считали андердогом в этом матче, но в итоге вы одержали волевую победу. За счет чего?

– Не буду сейчас рассказывать истории про характер. Он есть, конечно, но не только у нас. «Десятка» тоже команда с характером. Просто мы ничем не хуже ФК «10». Да, там есть супергерои – Кутуз, Идову – но наша команда давно играет таким составом, мы не перетасовываем его, у нас молодые ребята…

Сегодня мы победили, потому что были не хуже, а не потому, что мы сделали что-то невероятное. Считаю, что перед серией буллиталити мы имели колоссальное моральное преимущество. Мы сравняли счет и зашли в серию на мажорной ноте. А у «Десятки» как будто было ощущение, что они упускают победу. Они вели 1:0, держали в голове, что уже надо доиграть, а тут бах – и пропустили. Эмоционально все развернулось в другую сторону.

«Тандем» – тоже сильный соперник. Но это не такой раздражитель, как «Десятка», а второй момент – как бы у пацанов сейчас не сложилось впечатление, что задача уже выполнена. Я считаю, что мы заслуживаем полуфинал. Мы это доказали в прошлом сезоне. Снова зайдем в 1/2 финала – и мы уже гранд, – сказал президент FN в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.