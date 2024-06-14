Герман о матче с 2D: «Будет мясо, обещаю. Нам суждено было встретиться в 1/4 финала, хоть мы и обосрались»

Теги Амкал Герман Эль Класико брань 2Drots Winline Медиалига Медиафутбол

Герман Эль Класико поделился ожиданиями от матча с 2Drots.

«Амкал» и 2D встретятся в 1/4 финала Winline Медиалиги.

«Нас ждет дерби медийного ютуба. Обещаю, мясо точно будет. Посмотрим, соскучились ли люди. В последний раз мы встречались в Казахстане, но это немного не то. А до этого играли в третьем сезоне МФЛ, очень давно. Практически год жду этот матч.

Я не расстроился, что мы встретились именно в 1/4 финала. К сожалению, мы не вышли из группы с 1-го места, зато это удалось 2D, хотя я думал, что «Десятка» не отпустит. Так что нам суждено было встретиться на этой стадии, хоть мы и обосрались. 

Что касается нашего выступления в группе, в конечном итоге надо смотреть на результат. Можно играть лучше всех, но по каким-то причинам проиграть, у нас было несколько незаслуженных поражений из-за несчастных случаев. 

Тем не менее не было сомнений, что мы пробьемся в плей-офф, хоть и хотелось выйти с 1-го места», – сказал основатель «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

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