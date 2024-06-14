Кутуз: «Тяжело будет смотреть МФЛ по телевизору. Но плаки-плаки вы не увидите, покидаю турнир с высоко поднятой головой»

Кутуз прокомментировал ранний вылет ФК «10» в плей-офф Winline Медиалиги.

«Десятка» проиграла Fight Nights на стадии уайлд-кард и завершила выступление на турнире.

«Друзья, в этот непростой для меня момент хочется в первую очередь выразить слова благодарности за вашу поддержку.

В данный период – это 90% моей жизни… Я полностью погрузился в эту лигу и жил только ей, отдавая всего себя команде, поэтому сейчас мне максимально тяжело покидать турнир на такой ранней стадии…

На душе растерянность… Представляю, как будет тяжело смотреть 1,5 месяца МФЛ по телевизору. В такие моменты не понимаешь, что ты делаешь не так…

По игре мы выглядели очень достойно на протяжении всего турнира, но это футбол. Многие говорят: вернешься сильнее! Куда уже сильнее? Три сезона подряд вылет в 1/8. Эмоции сегодня перехлынули… Но больше плаки-плаки вы не увидите, покидаю турнир с высоко поднятой головой.

Многие говорят: забил только несильным командам! Тогда где остальные? Кто мешал им столько забивать?

В остатке сезона желаю всем командам удачи! Пусть победит сильнейший и самое главное-без травм», – написал нападающий ФК «10».

«Десятка» вылетела в 1/8 финала: Кутуз рыдал, Мусагалиев в одиночестве стоял под ливнем