«Родины Медиа» – это чужая семья, но мне хочется, чтобы это было олицетворение медиафутбола». Алан Гатагов о 1/8 финала Медиалиги

Алан Гатагов подвел итоги 1/8 финала Winline Медиалиги.

«Не подъехали. Ехали еще. Начали позже, а уже было поздно. Надо отдать должное сопернику. Они очень организовано вышли, сыграли и поймали нас. Дима Тарасов с поломанным ребром круто тоже забил гол, хочу его поздравить. Отменили голы Прокопа и Володи XXL. Ну, так бывает.

Но я не брал челлендж, чтобы судьи смотрели. Мы такой перформанс приготовили вместе с Текилой и Володей. « » – это чужая семья, чужая команда, но мне больше хочется, чтобы это было олицетворение медиафутбола, чтобы Володя XXL и Прокоп играли по возможности. Результат надо убирать. Может в дальнейшем так и будет.

Сейчас медиафутбол может качнуться в разные стороны. Можно уйти больше в футбол хорошего качества, или уйти больше в медиа. Посмотрим, как все получится.

В целом скажу так, что я задачу свою выполнил. Я очень счастлив как президент команды. Мы вышли из группы, хочу поблагодарить тренерский штаб, они с задачей справились и они остаются у нас в команде», – рассказал президент FC Bus в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

FC Bus проиграл «Родине Медиа» в 1/8 финала и покинул турнир. Это лучший результат в истории клуба.