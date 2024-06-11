«Мы решили конфликт с Дэном Безопасность. Буду поднимать вопрос в КДК, очень обидное решение». Спортивный директор Fight Nights Шишков об отстранении до конца МФЛ-5

Дмитрий Шишков высказался о своем отстранении до конца пятого сезона Winline МФЛ.

Ранее Шишков был удален с бровки в матче FN – «Амкалом» в 7-м туре МФЛ-5. У него также была потасовка с директором по безопасности МФЛ Дэном Безопасность.

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов в интервью телеграм-каналу «Некласико» заявил, что спортивный директор FN не сможет присутствовать на бровке клуба до конца сезона.

– Если без мата, то офигел. Если с матом, то в #### (шоке).

– Разговаривал про это с Осиповым или Кортавой?

– Да. Буду поднимать вопрос в КДК. Потому что удалять до конца сезона неправильно. Я с первого дня создания команды никого пальцем не тронул.

Ранее у нас был внутренний конфликт с Дэном Безопасность. Потом мы этот вопрос закрыли, пожали руки. Как я понял, с его слов дошло, что я бежал на Катрича. Какой Катрич? Какой судья?

Это никакого отношения к Катричу не имеет. У меня никаких вопросов к игрокам не было.

– Ты выбегал на эмоциях. К кому ты бежал?

– Начнем с того, что на поле уже был Шарип Алиев. Это мой третий забег с «Амкалом», я два раза выбегал разнимать людей. Я понимал, что надо отвести, потому что могли все поудаляться.

Я даже Дэна не видел, он в меня влетел. Ни пальцем не тронул, он сам же и говорил, что подскользнулся. Мы уже поговорили, он протянул руку, мы закрыли вопрос. Я же не гондон, чтобы не жать руку человеку, который мне ее тянет.

Я, честно, в замешательстве. Ни слова плохого про МФЛ никогда не говорил. Пропагандирую правильные интересы, правильное поведение. Да, это эмоции, но это медийный футбол. Мне обидно такое решение, – заявил спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.