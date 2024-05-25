Манкунианское дерби и начало новой серии для «Байера»

Финалы Кубков Англии и Германии – в котировках букмекера.

Кубок Англии. Финал. «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед». 25 мая, 19:00 (время Астаны)

«Горожане» в четвертый раз подряд выиграли АПЛ, установив национальный рекорд – подобного не удавалось даже «красным дьяволам» во времена работы с ними сэра Алекса Фергюсона.

При этом у Пепа Гвардиолы, футболистов и фанатов «Сити» все равно осталось некая неудовлетворенность от завершающегося сезона, ведь все они рассчитывали на победу в Лиге чемпионов. Но «небесно-голубые», как известно, не добрались даже до полуфинала главного еврокубка.

Однако нынешние поклонники «Юнайтед» считают, что их манкунианские соседи с жиру бесятся. Английскую Премьер-лигу их любимый клуб не выигрывал с 2013-го года, Лигу чемпионов – с 2008-го, а в уходящем сезоне «красные дьяволы» не вышли даже в еврокубковую весну.

В общем, у каждой команды, которая на этот раз будет оспаривать самый старый в футбольном мире трофей, есть своя мотивация. Одним всего мало, у других давно ничего нет.

Между прочим, МС и МЮ сражались и в прошлогоднем финале Кубка Англии. Как вы, наверное, уже успели понять, та встреча завершилась в пользу «горожан». Они же впоследствии выиграли и оба матча в рамках АПЛ сезона-2023/24 с общим счетом 6:1. Из десяти предыдущих очных дуэлей в пользу «Юнайтед» вообще завершились всего две (при семи поражениях и одном ничейном исходе).

И на этот раз эксперты Olimpbet считают «Сити» фаворитами дерби, причем настолько явными, что за «красных дьяволов» даже становится обидно: П1 – 1.34, Х – 5.82, П2 – 8.5. По мнению букмекера № 1 в Казахстане, не менее солидное превосходство «горожане» будут иметь и по угловым: П1 – 1.19, Х – 19, П2 – 5.5.

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Кубок Германии. Финал. «Кайзерслаутерн» – «Байер». 25 мая, 23:00

Разгромом от «Аталанты» в финале Лиги Европы (0:3) завершилась феноменальная беспроигрышная серия «Байера», остановившаяся на отметке в 51 матч. «Аспириновая» сказка, увы, закончилась. Но это значит, что настало время начинать писать новую!

Даже без победы в Европе леверкузенцы проводят самый успешный сезон в своей 120-летней истории. И у «фармацевтов» есть все шансы к чемпионскому титулу в Бундеслиге добавить трофей Кубка Германии, которым они владели всего однажды, в 1993-м году. А чтобы снова стать его обладателем, команде Хаби Алонсо нужно справиться с не самым грозным противником – «Кайзерслаутерном», который по итогам сезона едва не вылетел в третий дивизион немецкого футбола.

Ясно, что «Байер» считается фаворитом этого противостояния. Но есть пара подводных камней на его пути к триумфу. Это может показаться странным, но в копилке «красных чертей» намного больше титулов и званий, чем в клубном музее «фармацевтов».

Один только чемпионат Германии «Кайзерслаутерн» выигрывал четыре раза, дважды владел Кубком Германии и даже Суперкубок прибирал к рукам. И хотя все эти достижения датированы еще прошлым веком, их у «дьяволят» не отнять.

Второй нюанс заключается в непростом для «Байера» очном соперничестве. По понятным причинам, с «Кайзерслаутерном» он больше десяти лет не мог встречаться в рамках чемпионата – «черти» как вылетели из Первой Бундеслиги в 2012-м году, так больше туда и не возвращались.

Но с тех пор два раза пути этих клубов пересекались в Кубке страны, и обе встречи завершались с одинаковым счетом 0:0 в основное время. А в овертаймах один раз успех праздновал «Байер», другой – «Кайзерслаутерн».

Ну, и не стоит, конечно, забывать про психологию: на футболистов из Леверкузена накатило полнейшее моральное опустошение после провального финала Лиги Европы с «Аталантой». Большой вопрос, сможет ли тренерский штаб за трое суток после матча в Дублине привести своих игроков в чувство?

Тем не менее аналитики Olimpbet почти не сомневаются, что сезон-2023/24 «Байер» завершит на мажорной ноте: П1 – 17, Х – 8.5, П2 – 1.17. Причем самый популярный букмекер страны уверен, что сейчас дополнительного времени для выяснения победителя не понадобится: проход «Байера» в основное время – 1.11.

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Источник: Olimpbet Arena