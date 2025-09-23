8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории»

В ООН призвали отстранить Израиль от футбольных турниров.

Восемь экспертов ООН, включая спецдокладчика по Палестине Франческу Альбанезе, призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля от участия в международных соревнованиях «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории», сообщает EFE.

«Спорт должен отказаться от представления о том, что все идет как обычно. Спортивные организации не должны закрывать глаза на серьезные нарушения прав человека, особенно когда их платформы используются для нормализации несправедливости», – говорится в заявлении.

Эксперты добавили, что государства, в которых расположены штаб-квартиры международных организаций, а также организаторы и участники соревнований, в которых принимает участие Израиль, «должны помнить, что они обязаны не оставаться нейтральными по отношению к геноциду».

Вопрос отстранения Израиля от турниров выдвинут на голосование исполкома УЕФА 23 сентября. Большинство стран поддерживают бан (Israel Hayom)