«Реал» не беспокоит, что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб (El Chiringuito TV)
«Реал» допускает уход Винисиуса Жуниора даже свободным агентом.
Ранее сообщалось, что 25-летний вингер сборной Бразилии недоволен изменившейся ролью в команде и может уйти из «Мадрида» уже в январе, если ситуация не изменится.
По данным El Chiringuito TV, «Реал» не беспокоит тот факт, что Винисиус может бесплатно покинуть клуб. Ситуация сейчас обстоит так – если он примет предложенные ему условия, то соглашение будет продлено, если нет – футболист сменит команду.
Действующий контракт бразильца со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2027 года. Его подробная статистика – здесь.
