  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» не беспокоит, что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб (El Chiringuito TV)
56

«Реал» не беспокоит, что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб (El Chiringuito TV)

«Реал» допускает уход Винисиуса Жуниора даже свободным агентом.

Ранее сообщалось, что 25-летний вингер сборной Бразилии недоволен изменившейся ролью в команде и может уйти из «Мадрида» уже в январе, если ситуация не изменится.

По данным El Chiringuito TV, «Реал» не беспокоит тот факт, что Винисиус может бесплатно покинуть клуб. Ситуация сейчас обстоит так – если он примет предложенные ему условия, то соглашение будет продлено, если нет – футболист сменит команду.

Действующий контракт бразильца со «сливочными» рассчитан до 30 июня 2027 года. Его подробная статистика – здесь.

Так Винисиуса прокатили с «Золотым мячом». Как все было на самом деле

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?46626 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
logoВинисиус Жуниор
возможные трансферы
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСборная Бразилии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Статус Винисиуса изменился – он уже не номер один в «Реале». Теперь это команда Мбаппе. Злиться как избалованный ребенок из-за замены – не выход». Журналист Ромеро о вингере
30сегодня, 07:55
16-е место Винисиуса – самое низкое в борьбе за «Золотой мяч» за четыре года. Вингер «Реала» был вторым в 2024-м
59вчера, 16:51
Винисиус – 16-й в голосовании «Золотого мяча», Левандовски – 17-й, Мактоминей – 18-й, Невеш – 19-й, Лаутаро – 20-й
61вчера, 16:49
Винисиус может уйти из «Реала» в январе. Бразилец недоволен изменившейся ролью в команде (El Chiringuito TV)
109вчера, 14:29
Вальдано раскритиковал Винисиуса за реакцию на замену: «Нездоровое поведение. Он уже не тот, что раньше, и тренер теперь другой»
21вчера, 13:10
Главные новости
«Локомотив» предложил Баринову контракт до 2029 года (Иван Карпов)
1 минуту назад
Кубок Италии. «Милан» примет «Лечче», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
18 минут назад
«Золотой мяч» позади, а уже через неделю – новый тур ЛЧ! Не забудьте сделать замены в Фэнтези
23 минуты назад
Генсек РФС о бане России: «Видим повестку, реальность. Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять: как команде приехать, если нельзя пересечь границу?»
731 минуту назад
Лапорта о Ямале: «Он хотел выиграть «Золотой мяч», но Ламин не в депрессии»
1641 минуту назад
Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»
5755 минут назад
Кузяев и «Ахмат» согласовали контракт по схеме «1+1». На неделе 32-летний хавбек пройдет углубленное медобследование (Sport24)
29сегодня, 09:14
Мадуэке пропустит 2 месяца. У вингера «Арсенала» травма колена
30сегодня, 09:10
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Минспорт, РФС, РПЛ – все за. Но законопроект завис в комитете Госдумы по экономической политике – ждут какую-то отмашку от кого-то»
9сегодня, 09:07
Александр Мостовой про 10 бразильцев в старте «Краснодара» и «Зенита»: «Кто мешает россиянам быть сильнее их? Меня это не пугает, паспорт не играет в футбол»
44сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Уоткинс из «Виллы» и Соуле из «Ромы» – самые дорогие игроки Фэнтези Лиги Европы за 11 млн. Антони стоит 9
10 минут назадФэнтези
«Милан» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11 минут назад
Гендиректор «Ахмата» об ужесточении лимита: «Все искусственное не есть хорошее. Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться»
213 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «ПСК Динская» примет «Урал», «БроукБойз» против «Сокола», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
25 минут назад
Гильерме: «Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Кафанова, которую он сам мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой»
3сегодня, 09:16
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Вахдой»
3сегодня, 08:45
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Линкольн Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «Саутгемптона»
14сегодня, 08:23
Аленичев о возвращении в «Спартак»: «Все возможно, почему нет. Семин несколько раз возвращался в «Локомотив»
17сегодня, 08:20
«Леванте» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
5сегодня, 07:50
Генсек РФС о дисквалификации Станковича: «Тренер являлся рецидивистом. Если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет вариантов»
16сегодня, 07:45