Александр Мостовой про 10 бразильцев в старте «Краснодара» и «Зенита»: «Кто мешает россиянам быть сильнее их? Меня это не пугает, паспорт не играет в футбол»

Александр Мостовой отреагировал на выход 10 бразильцев на поле в матче Мир РПЛ.

На матч 9-го тура «Краснодар» – «Зенит» (0:2) в стартовых составах команд вышло 10 уроженцев Бразилии: четверо в «Краснодаре » (Жубал, Витор Тормена, Дуглас Аугусто, Виктор Са), шестеро в «Зените » (Густаво Мантуан, Нино, Дуглас Сантос, Вендел, Педро, Луис Энрике).

«Меня эта тенденция не пугает. Паспорт не играет в футбол.

«Краснодар» 10 лет кричал, что иностранцы – это зло. И все эти годы выше 5-го места не поднимался. И как только сильные легионеры стали выступать за «Краснодар», они стали чемпионами. У «Зенита» ровно то же самое.

Играют не национальности, а живые люди. Если ты сильнее, ты играешь. В этот раз вышло 10 бразильцев, в следующий выйдет 10 аргентинцев.

Кто мешает российским футболистам быть сильнее их? У наших условия, которые даже присниться не могли. Играйте, пожалуйста», – сказал бывший футболист «Спартака», «Сельты» и сборной России Мостовой.