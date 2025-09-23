Мадуэке пропустит 2 месяца. У вингера «Арсенала» травма колена

Нони Мадуэке выбыл на 2 месяца из-за травмы.

Вингер «Арсенала » повредил колено в матче с « Манчестер Сити» в 5-м туре АПЛ (1:1).

Как сообщает The Athletic, сканирование в понедельник показало, что футболист избежал травмы крестообразной связки, но все же будет вынужден пропустить около двух месяцев.

Мадуэке перешел в «Арсенал» из «Челси» в июле за 50+ млн фунтов. Статистику 23-летнего англичанина можно найти здесь .