15

Мадуэке пропустит 2 месяца. У вингера «Арсенала» травма колена

Нони Мадуэке выбыл на 2 месяца из-за травмы.

Вингер «Арсенала» повредил колено в матче с « Манчестер Сити» в 5-м туре АПЛ (1:1).

Как сообщает The Athletic, сканирование в понедельник показало, что футболист избежал травмы крестообразной связки, но все же будет вынужден пропустить около двух месяцев. 

Мадуэке перешел в «Арсенал» из «Челси» в июле за 50+ млн фунтов. Статистику 23-летнего англичанина можно найти здесь

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?46072 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoНони Мадуэке
logoтравмы
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Реал» не беспокоит что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб (El Chiringuito TV)
1 минуту назад
Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»
13 минуты назад
Кузяев и «Ахмат» согласовали контракт по схеме «1+1». На неделе 32-летний хавбек пройдет углубленное медобследование (Sport24)
417 минут назад
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Минспорт, РФС, РПЛ – все за. Но законопроект завис в комитете Госдумы по экономической политике – ждут какую-то отмашку от кого-то»
424 минуты назад
Александр Мостовой про 10 бразильцев в старте «Краснодара» и «Зенита»: «Кто мешает россиянам быть сильнее их? Меня это не пугает, паспорт не играет в футбол»
2236 минут назад
«Отец Ямаля оказывает сыну медвежью услугу, говоря то, что он говорит о 18-летнем парне. Чем дальше он будет от публичности, тем лучше». Журналист Рейес о словах Мунира про «Золотой мяч»
2246 минут назад
Дешам про «Золотой мяч» Дембеле: «Он заслужил. Это очень хорошо для французского футбола»
4сегодня, 08:31
Россияне назвали «Человек, который изменил все» и «Легенда №17» любимыми спортивными фильмами
64сегодня, 08:30
Дембеле о «Золотом мяче»: «Сбылась моя мечта. Спасибо всем, кто поддерживал»
12сегодня, 08:10Фото
«Статус Винисиуса изменился – он уже не номер один в «Реале». Теперь это команда Мбаппе. Злиться как избалованный ребенок из-за замены – не выход». Журналист Ромеро о вингере
30сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Гильерме: «Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Кафанова, которую он сам мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой»
15 минут назад
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Вахдой»
346 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Линкольн Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «Саутгемптона»
13сегодня, 08:23
Аленичев о возвращении в «Спартак»: «Все возможно, почему нет. Семин несколько раз возвращался в «Локомотив»
14сегодня, 08:20
«Леванте» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
5сегодня, 07:50
Генсек РФС о дисквалификации Станковича: «Тренер являлся рецидивистом. Если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет вариантов»
14сегодня, 07:45
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
18сегодня, 06:55
«Линкольн Сити» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
сегодня, 06:30
Канчельскис хотел бы пройти стажировку в «МЮ»: «Снова мешают американцы. Они даже Фергюсона в раздевалку не пускали, а меня тогда уж тем более»
17сегодня, 05:15
Фердинанд о центре обороны «МЮ»: «Стабильность в этой зоне дает больше шансов на победу, перестановки Аморима – дикость. Мне бы это не понравилось, если бы я играл»
11сегодня, 04:42