«Линкольн Сити» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
«Челси» в гостях сыграет с «Линкольн Сити» в Кубке английской лиги.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Игра в рамках третьего раунда Кубка английской лиги пройдет на стадионе «Синсил Бэнк».
Кубок лиги. 3-й раунд
23 сентября 18:45, Синсил Бэнк
Не начался
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?44806 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
