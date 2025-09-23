«Линкольн Сити» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 21:45

«Челси» в гостях сыграет с «Линкольн Сити» в Кубке английской лиги.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»? 44806 голосов Усман Дембеле Витинья Педри Рафинья Мохамед Салах Ашраф Хакими Ламин Ямаль Килиан Мбаппе Джанлуиджи Доннарумма Жоау Невеш Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом