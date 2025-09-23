Кузяев близок к переходу в «Рубин» на два года. Переговоров с «Ахматом» и «Крыльями» нет (Иван Карпов)
Далер Кузяев в ближайшее время может оказаться в «Рубине».
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что бывший полузащитник «Гавра» близок к переходу в казанский клуб. Стороны обсуждают заключение контракта на два года.
Подчеркивается, что ни с «Ахматом», ни с «Крыльями Советов» переговоров нет.
Статистику 32-летнего хавбека, ранее выступавшего за «Зенит», можно изучить здесь.
