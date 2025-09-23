Экитике получил 2-ю желтую, сняв футболку после гола «Саутгемптону» на 85-й минуте

Том Бремелл удалил Юго Экитике после гола.

Нападающий «Ливерпуля » вышел на замену сразу после перерыва матча с «Саутгемптоном » в Кубке английской лиги и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.

На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья показал автору забитого мяча вторую желтую.

«Ливерпуль» – «Саутгемптон». 2:1 – Экитике забил и удалился за снятую футболку, у Исака гол, у Кьезы два ассиста. Онлайн-трансляция