Экитике получил 2-ю желтую, сняв футболку после гола «Саутгемптону» на 85-й минуте
Том Бремелл удалил Юго Экитике после гола.
Нападающий «Ливерпуля» вышел на замену сразу после перерыва матча с «Саутгемптоном» в Кубке английской лиги и на 53-й минуте был предупрежден за то, что придержал соперника, а затем отбросил мяч.
На 85-й минуте француз воспользовался передачей Федерико Кьезы и точным ударом вывел мерсисайдцев вперед – 2:1. После гола Экитике снял футболку и продемонстрировал ее трибунам. Главный судья показал автору забитого мяча вторую желтую.
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». 2:1 – Экитике забил и удалился за снятую футболку, у Исака гол, у Кьезы два ассиста. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
