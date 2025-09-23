Чемпионка мира саночница Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов. Она не поедет в Милан-2026

Чемпионка мира саночница Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов.

Австрийская саночница Мадлен Эгле трижды нарушила порядок предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода. Спортсменка дисквалифицирована с 1 марта 2025 года по 31 октября 2026 года. Все ее результаты с 1 марта 2025 года будут аннулированы.

Таким образом, Эгле пропустит Олимпийские игры-2026 в Милане.

Спортсменка согласилась с дисквалификацией, но еще может обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Эгле – 27 лет, она чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы, брала бронзу в Пхенчхане-2018 и серебро в Пекине-2022.

В прошлом сезоне саночница стала второй в общем зачете Кубка мира.