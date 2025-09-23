0

Чемпионка мира саночница Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов. Она не поедет в Милан-2026

Чемпионка мира саночница Эгле отстранена на 20 месяцев за пропуск допинг-тестов.

Австрийская саночница Мадлен Эгле трижды нарушила порядок предоставления информации о своем местонахождении в течение 12-месячного периода. Спортсменка дисквалифицирована с 1 марта 2025 года по 31 октября 2026 года. Все ее результаты с 1 марта 2025 года будут аннулированы.

Таким образом, Эгле пропустит Олимпийские игры-2026 в Милане.

Спортсменка согласилась с дисквалификацией, но еще может обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Эгле – 27 лет, она чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы, брала бронзу в Пхенчхане-2018 и серебро в Пекине-2022. 

В прошлом сезоне саночница стала второй в общем зачете Кубка мира.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ITA
сборная Австрии жен
logoОлимпиада-2026
logoдопинг
Санный спорт
Мадлен Эгле
дисквалификации
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Бобслей/сани/скелетон в Telegram
Материалы по теме
Александр Тихонов: «Йоханнес Бо закончил карьеру, потому что Олимпиада в Италии, а там 5 лет тюрьмы за допинг»
138 августа, 18:13
Федерация санного спорта России обратится в CAS, если спортсменов не допустят к Милану-2026
16 июля, 12:48
Призер ЧЕ-2012 по борьбе россиянин Абдуллин дисквалифицирован на 4 года за допинг
16 июля, 09:10
Главные новости
CAS продолжает рассматривать иск российских саночников о недопуске на Олимпиаду
вчера, 08:09
Зубков о недопуске бобслеистов: «Ожидаемое решение. Рассчитывать на благополучный исход, наверное, не приходилось»
13 сентября, 06:17
Свищев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Шансы оспорить это решение в CAS хорошие. Сейчас уже не все так однозначно в мировом спорте»
12 сентября, 18:13
Дегтярев о недопуске бобслеистов и скелетонистов: «Решение политически мотивированное и несправедливое. Ключевую роль сыграла украинская провокация»
3912 сентября, 15:28
Скелетонист Третьяков о недопуске россиян: «Не скажу, что это решение стало для меня шоком, все было ожидаемо. Небольшая надежда на чудо была»
112 сентября, 15:12
Глава Федерации бобслея России о недопуске на Олимпиаду: «Украинская делегация выступила с презентацией, где раскритиковали всех. Кто и когда служил в армии, кто что-то лайкал в соцсетях»
2612 сентября, 13:40
Международная федерация бобслея и скелетона не допустила россиян к отбору на Олимпиаду
2512 сентября, 11:40
Анатолий Пегов: «И в бобслее, и в скелетоне у нас много талантливой молодежи. Даже несмотря на изоляцию, девочки и ребята входят в топ-5 мира»
11 сентября, 07:39
Глава Федерации бобслея России Пегов о конгрессе IBSF: «Настроение не слишком оптимистичное. Многие страны, кто мог бы нас поддержать, не имеют права голоса»
11 сентября, 07:30
Три представителя России примут участие в конгрессе Международной федерации бобслея и скелетона
10 сентября, 17:21
Ко всем новостям
Последние новости
Светлана Журова: «Допускаю, что следующим видом спорта, в котором Россия вернется на международную арену, может быть бобслей или хоккей. В остальных видах ситуация пока подвешенная»
411 января, 19:38
Ушел из жизни серебряный призер Игр-1984 по санному спорту Евгений Белоусов
12 декабря 2023, 14:08
Okko покажет Кубок мира и ЧМ по бобслею и скелетону. Сервис купил права на трансляцию трех сезонов
616 ноября 2023, 11:42
«В целом атмосфера была спокойной, хотя негативные выпады в адрес российской делегации делались». Пегов о конгрессе Международной федерации бобслея
24 сентября 2023, 19:25
Чемпионат мира по санному спорту 2027 года пройдет в Инсбруке
18 июня 2023, 10:45
Никита Трегубов пропустит летние сборы из-за последствий менингоэнцефалита
22 мая 2023, 19:50
Российский бобслеист Владимир Зайцев умер из-за лейкоза
15 мая 2023, 20:27
Сергей Чудинов: «Сборная России по санному спорту полностью оснащена санями и комбинезонами российского производства»
120 февраля 2023, 17:12
Павличенко приступил к тренировкам в составе сборной России на сборе в Сочи. В сентябре он получил тяжелую травму ноги
113 января 2023, 05:19
Никита Трегубов: «Дукурс в спорте больше 20 лет – у нас в сборной есть ребята, которые только родились, когда он уже выступал на Олимпийских играх»
12 августа 2022, 18:19