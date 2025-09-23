Отец Ямаля о неполучении сыном «Золотого мяча»: «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов»
Отец Ламина Ямаля остался раздосадован итогами голосования «Золотого мяча».
Вингер «Барселоны» расположился на второй позиции в результате голосования на приз лучшему футболисту прошлого сезона. Обладателем награды стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.
«Это не кража, но моральный ущерб был нанесен.
Ламин Ямаль – безусловно, лучший футболист в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет конкурентов. Произошло что-то очень странное.
В следующем году «Золотой мяч» будет у испанцев», – заявил Мунир Насрауи, отец футболиста.
Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
