Отец Ямаля о неполучении сыном «Золотого мяча»: «Произошло что-то странное. Ламин – лучший футболист в мире. У него нет конкурентов»

Отец Ламина Ямаля остался раздосадован итогами голосования «Золотого мяча».

Вингер «Барселоны» расположился на второй позиции в результате голосования на приз лучшему футболисту прошлого сезона. Обладателем награды стал вингер «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Это не кража, но моральный ущерб был нанесен.

Ламин Ямаль – безусловно, лучший футболист в мире, и я говорю это не потому, что он мой сын. У него нет конкурентов. Произошло что-то очень странное.

В следующем году «Золотой мяч » будет у испанцев», – заявил Мунир Насрауи, отец футболиста.

Дембеле взял «Золотой мяч» – теперь у французов наград, как у Месси! Заслужил?