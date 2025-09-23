Посол Аргентины в России поставил Месси выше Марадоны: «Лео был Марадоной каждые три дня. Он играет на одном уровне 20 лет, а карьера Диего была довольно короткой»
Посол Аргентины выбрал Лионеля Месси в споре с Диего Марадоной.
«Я жил во время карьеры Диего Марадоны и видел, как он играл. Но выбор сделаю в пользу Лео Месси, потому что он был Марадоной каждые три дня.
К сожалению, карьера Диего была довольно короткой. В то же время Месси играет на одном и том же уровне 20 лет – немногие способны выдавать такой перформанс на регулярной основе на протяжении 20 лет», – сказал Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
