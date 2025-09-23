Меган Дюамель: «Прыжки Петросян кажутся зажатыми и неплавными. Но я уверена, она сможет улучшить этот элемент и составит конкуренцию на Олимпиаде»

Канадка Меган Дюамель оценила шансы Петросян и Гуменника на Олимпиаде-2026.

Ранее российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник на турнире в Пекине завоевали лицензии для участия в Олимпийских играх в Милане.

– Как вы оцените качество выступления Гуменника и Петросян на олимпийском отборе и их шансы на медали на Олимпиаде?

– Я смотрела оба выступления в Китае. Мне очень нравится стиль Петра Гуменника , я следила за ним с тех пор, как он еще был маленьким мальчиком. Мне понравилась его короткая программа. Но для того, чтобы бороться за медаль на Играх в Италии, Гуменнику понадобится более чистая произвольная программа.

Аделия Петросян , похоже, чуть дальше от медалей сейчас. Ее прыжки кажутся зажатыми и неплавными. Но я уверена, что она сможет улучшить этот элемент и составит конкуренцию лучшим фигуристкам на Олимпиаде в Италии, – сказала олимпийская чемпионка Дюамель .