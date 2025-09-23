«Леванте» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Леванте» примет «Реал» в матче 6-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Матч пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги