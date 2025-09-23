«Леванте» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
«Леванте» примет «Реал» в матче 6-го тура Ла Лиги.
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Матч пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия».
Ла Лига. 6 тур
23 сентября 19:30, Сьюдад де Валенсия
Не начался
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?43343 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
