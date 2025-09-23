Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»
Сергей Ташуев предложил «Спартаку» свою кандидатуру на пост тренера.
После 9 проведенных туров Мир РПЛ команда Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.
«Не мне судить, кто бы подошел «Спартаку» лучше, чем Станкович, но скажу, что я со своими командами в Премьер-лиге сыграл со «Спартаком» восемь матчей – четыре выиграл, в четырех была ничья. Разница мячей – 11:3. Почему не я должен быть? Готов рассмотреть предложения.
Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев», – сказал бывший главный тренер «Ахмата».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
