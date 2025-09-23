  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»
57

Ташуев готов возглавить «Спартак»: «У меня 4 победы и 4 ничьих в 8 матчах с ними. Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев»

Сергей Ташуев предложил «Спартаку» свою кандидатуру на пост тренера.

После 9 проведенных туров Мир РПЛ команда Деяна Станковича занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 балла. 

«Не мне судить, кто бы подошел «Спартаку» лучше, чем Станкович, но скажу, что я со своими командами в Премьер-лиге сыграл со «Спартаком» восемь матчей – четыре выиграл, в четырех была ничья. Разница мячей – 11:3. Почему не я должен быть? Готов рассмотреть предложения.

Еще со времен Петра Первого идет преклонение перед заграницей, поэтому к нам и идет много иностранцев», – сказал бывший главный тренер «Ахмата». 

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?46623 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Р-Спорт»
logoСпартак
logoСергей Ташуев
logoпремьер-лига Россия
logoДеян Станкович
Р-Спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
«Локомотив» предложил Баринову контракт до 2029 года (Иван Карпов)
1 минуту назад
Кубок Италии. «Милан» примет «Лечче», «Комо» сыграет с «Сассуоло» в среду
18 минут назад
«Золотой мяч» позади, а уже через неделю – новый тур ЛЧ! Не забудьте сделать замены в Фэнтези
23 минуты назад
Генсек РФС о бане России: «Видим повестку, реальность. Ряд стран ужесточают вопросы с выдачей виз, это не может не влиять: как команде приехать, если нельзя пересечь границу?»
731 минуту назад
Лапорта о Ямале: «Он хотел выиграть «Золотой мяч», но Ламин не в депрессии»
1641 минуту назад
«Реал» не беспокоит, что Винисиус может уйти бесплатно. Если он примет предложенные условия, контракт будет продлен, если нет – вингер сменит клуб (El Chiringuito TV)
5653 минуты назад
Кузяев и «Ахмат» согласовали контракт по схеме «1+1». На неделе 32-летний хавбек пройдет углубленное медобследование (Sport24)
29сегодня, 09:14
Мадуэке пропустит 2 месяца. У вингера «Арсенала» травма колена
30сегодня, 09:10
Депутат Свищев о пиве на стадионах: «Минспорт, РФС, РПЛ – все за. Но законопроект завис в комитете Госдумы по экономической политике – ждут какую-то отмашку от кого-то»
8сегодня, 09:07
Александр Мостовой про 10 бразильцев в старте «Краснодара» и «Зенита»: «Кто мешает россиянам быть сильнее их? Меня это не пугает, паспорт не играет в футбол»
44сегодня, 08:55
Ко всем новостям
Последние новости
Уоткинс из «Виллы» и Соуле из «Ромы» – самые дорогие игроки Фэнтези Лиги Европы за 11 млн. Антони стоит 9
10 минут назадФэнтези
«Милан» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
11 минут назад
Гендиректор «Ахмата» об ужесточении лимита: «Все искусственное не есть хорошее. Только в конкуренции можно расти и чего‑то добиваться»
213 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «ПСК Динская» примет «Урал», «БроукБойз» против «Сокола», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
25 минут назад
Гильерме: «Книгу на русском я только одну прочитал – это книга Кафанова, которую он сам мне подарил. Очень хочу ознакомиться с русской литературой»
3сегодня, 09:16
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/16 финала. «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Джиддой», «Аль-Иттихад» Бензема – с «Аль-Вахдой»
3сегодня, 08:45
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Линкольн Сити» примет «Челси», «Ливерпуль» против «Саутгемптона»
14сегодня, 08:23
Аленичев о возвращении в «Спартак»: «Все возможно, почему нет. Семин несколько раз возвращался в «Локомотив»
17сегодня, 08:20
«Леванте» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
5сегодня, 07:50
Генсек РФС о дисквалификации Станковича: «Тренер являлся рецидивистом. Если это будет повторяться, кроме как более жестких реакций, у КДК не будет вариантов»
16сегодня, 07:45