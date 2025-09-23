Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах («Р-Спорт»)
Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах сборной России.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Окончательное решение по этому вопросу будет принято позднее.
Контрольные прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге.
19-20 сентября Петросян принимала участие в олимпийском квалификационном турнире в Пекине, где завоевала право выступить на Олимпиаде-2026 в Милане.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
