Мбаппе сделал дубль за 2 минуты в матче с «Леванте». Килиан – лучший бомбардир Ла Лиги с 7 голами в 5 матчах

Килиан Мбаппе сделал дубль за две минуты в матче с «Леванте».

В матче 6-го тура Ла Лиги нападающий «Реала » реализовал самостоятельно заработанный пенальти на 64-й минуте. На 66-й минуте Мбаппе забил с игры после передачи Арды Гюлера .

Всего в текущем сезоне Ла Лиги на счету француза 7 голов и одна голевая передача в 5 матчах. Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.

