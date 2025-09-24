Мбаппе сделал дубль за 2 минуты в матче с «Леванте». Килиан – лучший бомбардир Ла Лиги с 7 голами в 5 матчах
Килиан Мбаппе сделал дубль за две минуты в матче с «Леванте».
В матче 6-го тура Ла Лиги нападающий «Реала» реализовал самостоятельно заработанный пенальти на 64-й минуте. На 66-й минуте Мбаппе забил с игры после передачи Арды Гюлера.
Всего в текущем сезоне Ла Лиги на счету француза 7 голов и одна голевая передача в 5 матчах. Мбаппе лидирует в списке лучших бомбардиров чемпионата.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
