«Салават» обменял Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию
«Салават Юлаев» обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс».
Взамен команда из Уфы получила денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка.
Хмелевски выступал за «Салават Юлаев» с 2022 года. За это время форвард провел 239 матчей, в которых набрал 191 (93+98) очко.
В этом сезоне Хмелевски набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. Среднее игровое время – 21:02.
Калинюк провел 2 матча в сезоне-2025/26, не набрав очков при полезности «-1».
«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Салавата Юлаева»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости