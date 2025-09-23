«Салават» обменял Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию

«Салават Юлаев» обменял Сашу Хмелевски в «Ак Барс».

Взамен команда из Уфы получила денежную компенсацию и защитника Уайатта Калинюка .

Хмелевски выступал за «Салават Юлаев » с 2022 года. За это время форвард провел 239 матчей, в которых набрал 191 (93+98) очко.

В этом сезоне Хмелевски набрал 3 (1+2) очка в 6 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . Среднее игровое время – 21:02.

Калинюк провел 2 матча в сезоне-2025/26, не набрав очков при полезности «-1».

«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)