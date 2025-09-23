Юрий Жирков: «Кальян не мешал восстановлению. Было исследование, что он равен пяти сигаретам. А люди и по пачке в день курят»

Юрий Жирков заявил, что курение кальяна не мешало его восстановлению.

«Кальян не мешал восстановлению. Недавно было исследование, которое показывает, что один кальян равен пяти сигаретам. А люди и по пачке в день курят.

Но курение – вредно», – сказал бывший футболист ЦСКА , «Зенита » и сборной России.

Жиркова штрафовали за курение кальяна в сборной: «Один раз у меня в номере сработала сигнализация. Больше я не брал его с собой»