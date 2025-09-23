Юрий Жирков: «Кальян не мешал восстановлению. Было исследование, что он равен пяти сигаретам. А люди и по пачке в день курят»
Юрий Жирков заявил, что курение кальяна не мешало его восстановлению.
«Кальян не мешал восстановлению. Недавно было исследование, которое показывает, что один кальян равен пяти сигаретам. А люди и по пачке в день курят.
Но курение – вредно», – сказал бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и сборной России.
Жиркова штрафовали за курение кальяна в сборной: «Один раз у меня в номере сработала сигнализация. Больше я не брал его с собой»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?48225 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости