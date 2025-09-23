Болельщик из Южной Кореи купил фальшивый билет за 900 фунтов и пролетел 8851 км на матч «Тоттенхэма» с «Брайтоном». Его не пустили на стадион
Корейский болельщик прилетел в Англию на матч АПЛ с фальшивым билетом.
Джеймс из Южной Кореи преодолел 5500 миль (около 8851 км) до Брайтона, чтобы увидеть игру своей любимой команды «Тоттенхэм», но не смог пройти на стадион, поскольку его билет оказался недействительным.
Мужчина купил его за 900 фунтов на нелегальном сайте перепродажи. На входе ему посоветовали обратиться в кассу, где сотрудники «Брайтона» сообщили, что его билет был приобретен нелегально.
«Я разочарован. Я не понял этого правила. Мне сказали, что я должен попытаться вернуть деньги за билет», – сказал Джеймс.
«Брайтон» сообщил BBC, что на матче были заблокированы 285 нелегальных билетов, а также выявлено 12 абонементов, использовавшихся перекупщиками, – их владельцам отменили доступ на будущие игры.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
