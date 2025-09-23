  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Броуки» со Смоловым и Ари сыграют против «Сокола». Медиакоманды никогда не обыгрывали клубы Первой лиги в FONBET Кубке России
5

«Броуки» со Смоловым и Ари сыграют против «Сокола». Медиакоманды никогда не обыгрывали клубы Первой лиги в FONBET Кубке России

«БроукБойз» встретятся с «Соколом» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.

4-й раунд Пути регионов Кубка России является рекордной стадией для медиакоманд.

Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

Кубок России, Путь регионов, 4-й раунд

23 сентября, вторник

«БроукБойз» – «Сокол». Начало – в 19:30.

Матч пройдет Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Саратов – место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoFONBET Кубок России
logoБроукБойз
logoСокол
logoФедор Смолов
logoАри
logoПервая лига
logoWinline Медиалига
результаты
календарь
календарь
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Саратов – место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол
2 минуты назад
Главные новости
Президент Медиалиги Осипов сыграет за «Амкал» против «Енисея» в FONBET Кубке России
111 минут назад
«Титан» и «Эгриси» получили премию «Добряк на вайбе» – за креативную акцию в поддержку особенных футболистов
5сегодня, 08:01
«Амкал» против «Матч ТВ», 2Drots сыграет с «СиндЕкатом». Расписание 5-го тура Кубка Лиги
вчера, 19:10
Финал Кубка Медиалиги пройдет в Китае
1вчера, 18:53
Вилсаком о лишнем весе: «Я не очень много ем, но три литра кока-колы в день – это база. Скинуть 30 килограмм мне не очень сложно»
92вчера, 18:28
Российский медиафутболист Прокоп приглашен в Кингс Лигу Пике
12вчера, 15:14
Азамат о словах Маврина про «Банку»: «Вася – огромного отсутствия таланта человек»
вчера, 12:34
Азамат Мусагалиев: «Галицкий сказал, что ждет нас в следующем году. Матчи «Краснодара» и ФК «10» – уже добрая традиция»
5вчера, 11:52
Юрист Писарского: «Сотрудники департамента защиты игры сообщили мне, что на них идет давление от РФС и «Сочи»
6вчера, 10:17
«Хотел бы, чтобы таких ублюдков в лиге было меньше». Долгушин сообщил, что тренер СКА оскорбил его маму
2вчера, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
вчера, 13:05
«Трезеге, Матерацци, Нани. Из них только Куарежма поможет нам на поле». Подберезкин о приглашении португальца в «СиндЕкат»
119 сентября, 18:07
«Потолок – 250 тысяч. Прокопу предлагали 500». Подберезкин о зарплатах в медиафутбольном «СиндЕкате»
219 сентября, 12:36
2Drots планирует подписать Деспотовича. Экс-форвард «Оренбурга» сейчас свободный агент
119 сентября, 11:06
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38