«Броуки» со Смоловым и Ари сыграют против «Сокола». Медиакоманды никогда не обыгрывали клубы Первой лиги в FONBET Кубке России
«БроукБойз» встретятся с «Соколом» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.
4-й раунд Пути регионов Кубка России является рекордной стадией для медиакоманд.
Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.
Кубок России, Путь регионов, 4-й раунд
23 сентября, вторник
«БроукБойз» – «Сокол». Начало – в 19:30.
Матч пройдет Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Саратов – место силы Смолова: рубился с хулиганами, открыл арт-объект и влюбился в футбол
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
