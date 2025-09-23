Гави пропустит 4-5 месяцев после операции на колене
Гави выбыл на длительный срок из-за травмы.
Полузащитник «Барселоны» перенес артроскопию для устранения повреждения медиального мениска, сообщает пресс-служба каталонцев.
Срок восстановления оценивается примерно в 4-5 месяцев.
Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?53216 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети «Барселоны»
