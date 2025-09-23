Гави пропустит 4-5 месяцев после операции на колене

Гави выбыл на длительный срок из-за травмы.

Полузащитник «Барселоны» перенес артроскопию для устранения повреждения медиального мениска, сообщает пресс-служба каталонцев.

Срок восстановления оценивается примерно в 4-5 месяцев.

Ранее футболист пропустил около года из-за разрыва крестообразной связки на том же колене.