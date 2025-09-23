  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Эдмонтон» продлил контракт с Подколзиным на 3 года, зарплата форварда – 2,95 млн долларов за сезон
17

«Эдмонтон» продлил контракт с Подколзиным на 3 года, зарплата форварда – 2,95 млн долларов за сезон

«Эдмонтон» продлил соглашение с Василием Подколзиным на 3 года.

Средняя зарплата 24-летнего форварда по новому контракту составит 2,95 млн долларов в год. Соглашение начнет действовать со следующего сезона. 

Подколзин был обменян в «Эдмонтон» из «Ванкувера» в августе 2024 года. В прошлом сезоне он провел 82 матча регулярного чемпионата и набрал 24 (8+16) очка при 48 минутах штрафа. В плей-офф Подколзин добавил еще 3 гола и 7 ассистов за 22 встречи, включая две шайбы в финальной серии с «Флоридой».

В минувшем сезоне он стал лидером «Ойлерс» по числу силовых приемов (211) и установил личный рекорд по среднему игровому времени – 13:13. Кроме того, он занял пятое место среди форвардов клуба по времени, проведенному в меньшинстве (60:05).

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте-2019 под общим 10-м номером. Всего в регулярках НХЛ он сыграл 219 матчей, набрав 59 (26+33) очков. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoЭдмонтон
logoНХЛ
logoВасилий Подколзин
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Айкел может получить 13-14 млн долларов в год в «Вегасе» по новому контракту. Стороны обсуждают соглашение на 8 лет (Крис Джонстон)
2513 сентября, 21:48
Капризов хочет 18-19 млн долларов за сезон по контракту на 8 лет. Форвард «Миннесоты» будет ждать нового договора Макдэвида (RG)
20413 сентября, 06:25
Макдэвид о контракте с «Эдмонтоном»: «Заслуживаю справедливой оплаты. Но есть потолок зарплат, а моя единственная цель – победа в Кубке. Совместить это не так-то просто»
416 сентября, 19:08
Главные новости
Ротенберг о букмекерах: «Все больше людей интересуются хоккеем, делают ставки. Благодаря денежным поступлениям мы развиваем массовый спорт, проводим детские и юношеские турниры»
815 минут назад
КХЛ. СКА против «Авангарда», «Металлург» обыграл «Спартак», ЦСКА победил «Адмирал»
14752 минуты назадLive
«Металлург» выиграл 5 матчей подряд, команда Разина вышла на 1-е место в КХЛ. У «Спартака» 5-е поражение в 8 играх сезона
1654 минуты назад
Генменеджер «Авангарда» о Хмелевски в «Ак Барсе»: «Финально мы предложили больше, чем Казань. Решение было за «Салаватом», оно нас огорчило. Ситуация будет учтена в будущем»
20сегодня, 15:58
Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы. Он не сыграл с «Бостоном» в первом выставочном матче
9сегодня, 15:39
Ротенберг о встрече с представителями Федерации хоккея Китая: «Обсудили внедрение методик программы «Красная Машина» в систему китайского хоккея»
9сегодня, 14:57Фото
«Авангард» о переходе Хмелевски: «Помогли коллегам максимально раскрутить новость 💪. Продолжаем поиски и обязательно найдем того самого»
13сегодня, 14:48
«Салават» обменял Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию
62сегодня, 14:11
«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)
20сегодня, 13:31
Никитин о том, что ЦСКА 2 раза отдал преимущество в 2 гола: «Стабильность – признак мастерства. Мастерства игры на команду. Мы только учимся, поэтому «запои» бывают»
2сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Монреаль» примет «Филадельфию», «Рейнджерс» сыграют с «Бостоном», «Тампа» против «Нэшвилла»
26 минут назад
Генменеджер «Ак Барса» о Хмелевски: «Один из лучших центрфорвардов КХЛ, усилит наши первые звенья. Благодарим «Салават» за успешную сделку»
540 минут назад
«Локомотив» переподписал контракт с Лихачевым, чтобы отдать форварда в аренду до конца сезона (Артур Хайруллин)
2сегодня, 15:49
Быков о Кузнецове: «Нельзя говорить о закате карьеры. Он сможет найти клуб, передать опыт и мастерство молодым хоккеистам. Будет востребован в нашей лиге и за рубежом»
2сегодня, 15:09
Конюшков об игре против СКА: «Без негатива выходили на матч. Благодарность Ларионову за то, что поработали с ним 3 года. Это большая величина для хоккея»
сегодня, 14:27
Яруллин помещен в список травмированных. Защитник «Ак Барса» пропустит минимум месяц («Бизнес Online»)
2сегодня, 13:59
Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»
2сегодня, 13:55
Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
сегодня, 13:43
Плющев о результатах «Авангарда»: «Ги Буше приглашал игроков, в которых видел возможность продолжить серьезную работу для достижения целей. Менеджер четко выполняет его указания»
1сегодня, 12:45
Сушинский о хет-трике Радулова в игре с «Сочи»: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»
сегодня, 12:27