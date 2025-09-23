«Эдмонтон» продлил контракт с Подколзиным на 3 года, зарплата форварда – 2,95 млн долларов за сезон

«Эдмонтон» продлил соглашение с Василием Подколзиным на 3 года.

Средняя зарплата 24-летнего форварда по новому контракту составит 2,95 млн долларов в год. Соглашение начнет действовать со следующего сезона.

Подколзин был обменян в «Эдмонтон » из «Ванкувера» в августе 2024 года. В прошлом сезоне он провел 82 матча регулярного чемпионата и набрал 24 (8+16) очка при 48 минутах штрафа. В плей-офф Подколзин добавил еще 3 гола и 7 ассистов за 22 встречи, включая две шайбы в финальной серии с «Флоридой».

В минувшем сезоне он стал лидером «Ойлерс» по числу силовых приемов (211) и установил личный рекорд по среднему игровому времени – 13:13. Кроме того, он занял пятое место среди форвардов клуба по времени, проведенному в меньшинстве (60:05).

Подколзин был выбран «Ванкувером» на драфте-2019 под общим 10-м номером. Всего в регулярках НХЛ он сыграл 219 матчей, набрав 59 (26+33) очков.