«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в матче Кубка английской лиги.
Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Игра в рамках третьего раунда Кубка английской лиги пройдет на стадионе «Энфилд».
Кубок лиги. 3-й раунд
23 сентября 19:00, Энфилд
Не начался
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?44816 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости