«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

«Ливерпуль» примет «Саутгемптон» в матче Кубка английской лиги.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игра в рамках третьего раунда Кубка английской лиги пройдет на стадионе «Энфилд».

Кубок лиги. 3-й раунд
23 сентября 19:00, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
Саутгемптон

Статистика Кубка английской лиги

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?44816 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
