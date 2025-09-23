Регбийное «Динамо» впервые сыграет на «ВТБ-Арене»: 28 сентября в полуфинале против «Енисея-СТМ»
Регбийное «Динамо» впервые сыграет на «ВТБ-Арене».
28 сентября команда встретится с «Енисеем-СТМ» в первом матче полуфинала PARI чемпионата России по регби.
До этого на «ВТБ-Арене» проходили только Финалы Кубка России.
Билеты на матч можно купить здесь.
Спортс’’ покажет матч в прямом эфире.
Регби на большой арене – кайф: я увидел попытку в полете, «Иванушек» и забаненного тренера в воздухе
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
