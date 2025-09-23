Регбийное «Динамо» впервые сыграет на «ВТБ-Арене»: 28 сентября в полуфинале против «Енисея-СТМ»

Регбийное «Динамо» впервые сыграет на «ВТБ-Арене».

28 сентября команда встретится с «Енисеем-СТМ» в первом матче полуфинала PARI чемпионата России по регби.

До этого на «ВТБ-Арене» проходили только Финалы Кубка России.

Спортс’’ покажет матч в прямом эфире .

