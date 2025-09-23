«Милан» – «Лечче». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
«Милан» примет «Лечче» во втором раунде Кубка Италии.
Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро».
Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет «Матч! Футбол 1».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
