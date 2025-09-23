  • Спортс
  • Регби
  • Новости
  • Мария Климкина станет первой женщиной-арбитром в поле на матче чемпионата России по регби
2

Мария Климкина станет первой женщиной-арбитром в поле на матче чемпионата России по регби

Мария Климкина станет первой женщиной-арбитром в поле на матче ЧР по регби.

Климкина будет судить встречу плей-офф за 5-8 места между «Металлургом» и «Локомотивом» 27 сентября.

Ранее Мария Климкина признавалась лучшим женским арбитром России по регби в 2019, 2020, 2021 и 2024 годах.

Прямые трансляции регби на Спортсе’‘

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Федерация регби России
Мария Климкина
судьи
logoЧемпионат России по регби
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Регби в Telegram
Материалы по теме
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Стрела-Ак Барс» сыграет с «Красным Яром»
сегодня, 09:02Видео
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «ВВА-Подмосковье» сыграет со «Славой»
сегодня, 08:58Видео
Прямая трансляция регби на Спортсе’‘: «Металлург» сыграет с «Локомотивом»
сегодня, 08:54Видео
Главные новости
Регбийное «Динамо» впервые сыграет на «ВТБ-Арене»: 28 сентября в полуфинале против «Енисея-СТМ»
13сегодня, 11:34
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» сыграет с «Красным Яром», «Динамо» против «Енисея-СТМ»
сегодня, 07:19Видео
Обзор 14-го тура PARI чемпионата России по регби
сегодня, 07:13Видео
Календарь чемпионата России по регби-2025
6сегодня, 07:07
Команда МГУСиТ заняла второе место на турнире по пляжному регби на Сейшельских островах
321 сентября, 06:34
Кубок мира по регби-2025 (жен). 1/2 финала. Англия обыграла Францию, Новая Зеландия уступила Канаде
720 сентября, 17:49
Кубок Карри. Финал. «Грикас» обыграли «Лайонс»
320 сентября, 17:46
Первухин о победе над «ВВА-Подмосковьем»: «Хотели дать отдохнуть основному составу, при этом мы не должны были проигрывать»
20 сентября, 13:43
Сорокин о поражении от «Енисея-СТМ»: «Ставили задачу владеть мячом и инициативой. К сожалению, этого не получилось»
20 сентября, 13:28
Виктор Гресев: «Сегодня упустили возможность заработать хотя бы одно очко и подняться на 7-е место»
120 сентября, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34