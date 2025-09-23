Мария Климкина станет первой женщиной-арбитром в поле на матче чемпионата России по регби

Мария Климкина станет первой женщиной-арбитром в поле на матче ЧР по регби.

Климкина будет судить встречу плей-офф за 5-8 места между «Металлургом» и «Локомотивом» 27 сентября.

Ранее Мария Климкина признавалась лучшим женским арбитром России по регби в 2019, 2020, 2021 и 2024 годах.

