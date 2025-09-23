«Сочи» обратился в ЭСК по 4 эпизодам матча с ЦСКА: двум пенальти и двум неназначенным 11-метровым

«Сочи» попросил ЭСК РФС рассмотреть 4 эпизода матча с ЦСКА.

Во вчерашнем матче 9-го тура Мир РПЛ «Сочи» уступил со счетом 1:3, на матче работала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. Два гола ЦСКА забил с пенальти, первый 11-метровый был назначен после попадания мяча в руку Александру Солдатенкову в результате отскока от его же ноги.

Как сообщили в службе коммуникаций РФС, «Сочи » обратился в экспертно‑судейскую комиссию по четырем эпизодам матча. Клуб попросил рассмотреть назначенные пенальти на 53‑й и 65‑й минутах, а также неназначение 11-метровых на 87‑й и 90‑й минутах.

Похоже, камбэк ЦСКА начался с ошибочного пенальти. За такую руку же не должны давать, правда?