Василевский, Хеллибак и Кюмпер – финалисты на приз «Везина Трофи». Вратарь «Тампы» номинирован в 5-й раз
НХЛ назвала трех номинантов на приз лучшему голкиперу в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне.
В число финалистов вошли Коннор Хеллибак («Виннипег»), Андрей Василевский («Тампа») и Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес»).
В этом сезоне Хеллибак провел 63 матча в регулярке, одержал 48 побед, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 92,5% бросков. Также на его счету восемь шатаутов. «Джетс» выиграли Президентский кубок по итогам чемпионата. Хеллибак номинирован на приз в пятый раз и выиграл его дважды.
Василевский сыграл 63 игры в регулярке, выиграл 38 матчей, пропуская в среднем 2,18 шайбы и отражая 92,1% бросков. В его активе шесть игр на ноль. Россиянин номинирован на «Везину» в пятый раз и в одном случае выиграл его.
Кюмпер провел 50 матчей в регулярке, выиграл 31 из них, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 92,1% бросков. Он сделал пять шатаутов. Кюмпер впервые номинирован на приз.
Победителя «Везина Трофи» выбирают генеральные менеджеры клубов НХЛ. Названные вратари вошли в тройку лучших по итогам голосования, победитель будет объявлен позднее.
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