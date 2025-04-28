Василевский, Хеллибак и Кюмпер – финалисты на приз «Везина Трофи». Вратарь «Тампы» номинирован в 5-й раз

Андрей Василевский стал финалистом в номинации на «Везина Трофи».

НХЛ назвала трех номинантов на приз лучшему голкиперу в регулярном чемпионате в нынешнем сезоне.

В число финалистов вошли Коннор Хеллибак («Виннипег »), Андрей Василевский («Тампа ») и Дарси Кюмпер («Лос-Анджелес »).

В этом сезоне Хеллибак провел 63 матча в регулярке, одержал 48 побед, пропуская в среднем 2,00 шайбы и отражая 92,5% бросков. Также на его счету восемь шатаутов. «Джетс» выиграли Президентский кубок по итогам чемпионата. Хеллибак номинирован на приз в пятый раз и выиграл его дважды.

Василевский сыграл 63 игры в регулярке, выиграл 38 матчей, пропуская в среднем 2,18 шайбы и отражая 92,1% бросков. В его активе шесть игр на ноль. Россиянин номинирован на «Везину» в пятый раз и в одном случае выиграл его.

Кюмпер провел 50 матчей в регулярке, выиграл 31 из них, пропуская в среднем 2,02 шайбы и отражая 92,1% бросков. Он сделал пять шатаутов. Кюмпер впервые номинирован на приз.

Победителя «Везина Трофи» выбирают генеральные менеджеры клубов НХЛ. Названные вратари вошли в тройку лучших по итогам голосования, победитель будет объявлен позднее.