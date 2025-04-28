Матч окончен
«Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА, разгромив в финале «Трабзонспор»
«Барселона» разгромила «Трабзонспор» в финале Юношеской лиги УЕФА.
Матч прошел в швейцарском Ньоне.
Финал
Юношеская лига УЕФА. Финал
28 апреля 16:00, стадион Коловрей
Завершен
1 - 4
-xG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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