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«Барселона» выиграла Юношескую лигу УЕФА, разгромив в финале «Трабзонспор»

«Барселона» разгромила «Трабзонспор» в финале Юношеской лиги УЕФА.

Матч прошел в швейцарском Ньоне.

Юношеская лига УЕФА

Финал

Юношеская лига УЕФА. Финал
28 апреля 16:00, стадион Коловрей
Трабзонспор U-19
Завершен
1 - 4
-xG-
Барселона U-19
Матч окончен
Байрам   Turan Deni̇z Tuncer
89’
  Bican Tibukoğlu
88’
84’
Alexander Dimitri Walton Valle
80’
Диарра   Pedro Rodríguez Iglesias
79’
Xavi Espart Font   Alexander Dimitri Walton Valle
79’
Arnau Pradas Algaba   Pedro Fernández Sarmiento
Малкочоглу   Furkan Melikşah Özcan
78’
Чакыроглу   Esat Yi̇ği̇t Alkurt
73’
71’
Эрнандес   Tomás Noël Marqués Morera
68’
  Диарра
59’
Хуньент   Jan Virgili Tenas
56’
  Hugo Alba Silveira
Башкан
51’
Йылмаз
50’
Alihan Erdoğan   Ekrem Terzi
46’
Yiğit Kemal Turan   Ömer Faruk Duymaz
46’
2тайм
Перерыв
18’
  Куэнка
11’
  Диарра
Трабзонспор U-19
Erol Can Çolak, Bican Tibukoğlu, Озтюрк, Taha Emre İnce, Йылмаз, Башкан, Малкочоглу, Alihan Erdoğan, Чакыроглу, Yiğit Kemal Turan, Байрам, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu, Turan Deni̇z Tuncer, Ömer Faruk Duymaz, Oğuzhan Ertem, Ekrem Terzi, Esat Yi̇ği̇t Alkurt, Ömer Faruk Karahan, Furkan Melikşah Özcan
Запасные: Ömer Faruk Karahan, Чакыроглу, Байрам, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Oğuzhan Ertem, Малкочоглу, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu
1тайм
Барселона U-19:
Якобишвили, Landry Céphas Farré Miró, Куэнка, Eman Košpo, Xavi Espart Font, Хуньент, Brian Fariñas Pérez, Диарра, Эрнандес, Hugo Alba Silveira, Arnau Pradas Algaba, Max Bonfill Coll, Alexander Dimitri Walton Valle, Tomás Noël Marqués Morera, Marcos Parriego Vega, Pedro Rodríguez Iglesias, Pedro Fernández Sarmiento, Daniel Ferrer Sáez, Shane Patrick Kluivert, Jan Virgili Tenas
Запасные: Ömer Faruk Karahan, Чакыроглу, Байрам, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal Turan, Oğuzhan Ertem, Малкочоглу, Muhammetcan Aktaş, Yakuphan Sarıalioğlu
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Юношеской лиги УЕФА

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoТрабзонспор U-19
logoЮношеская лига УЕФА
logoБарселона U-19
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