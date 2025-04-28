Онопко о допуске России: «Все говорят про 2026 год. Не удивлюсь, если мы сможем выступить на ЧМ без отбора»
Виктор Онопко допустил, что сборная России выступит на ЧМ-2026 без отбора.
– Есть какие‑то последние новости по поводу возможного допуска?
– Все говорят про 2026 год. Я не удивлюсь, если мы сможем даже без отборочных игр [выступить на чемпионате мира]. Будет жеребьевка, но мы не будет там участвовать, однако потом может произойти так, что скажут о допуске сборной России и нас могут включить в любую группу.
На мой взгляд, главное – делать свое дело, тренироваться, готовиться. Расслабляться нельзя, – сказал тренер сборной России.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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