КДК накажет «Зенит» и «Динамо» за оскорбительные кричалки фанатов. Болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
КДК рассмотрит скандирование ненормативной лексики фанатами «Динамо» и «Зенита».
В субботу команды сыграли вничью (1:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в Москве.
Во время первой половины встречи болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
«Рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» на две минуты перед началом матча, а также массовое скандирование болельщиками «Динамо» и «Зенита» оскорбительных выражений», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Ближайшее заседание контрольно-дисциплинарного комитета состоится 30 апреля.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
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