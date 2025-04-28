КДК накажет «Зенит» и «Динамо» за оскорбительные кричалки фанатов. Болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола»

КДК рассмотрит скандирование ненормативной лексики фанатами «Динамо» и «Зенита».

В субботу команды сыграли вничью (1:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ . Игра проходила в Москве.

Во время первой половины встречи болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

«Рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» на две минуты перед началом матча, а также массовое скандирование болельщиками «Динамо » и «Зенита » оскорбительных выражений», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ближайшее заседание контрольно-дисциплинарного комитета состоится 30 апреля.