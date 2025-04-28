  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК накажет «Зенит» и «Динамо» за оскорбительные кричалки фанатов. Болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола»
48

КДК накажет «Зенит» и «Динамо» за оскорбительные кричалки фанатов. Болельщики бело-голубых скандировали «Зенит» – позор российского футбола»

КДК рассмотрит скандирование ненормативной лексики фанатами «Динамо» и «Зенита».

В субботу команды сыграли вничью (1:1) в матче 26-го тура Мир РПЛ. Игра проходила в Москве.

Во время первой половины встречи болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола». 

«Рассмотрим задержку выхода команды «Динамо» на две минуты перед началом матча, а также массовое скандирование болельщиками «Динамо» и «Зенита» оскорбительных выражений», – сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Ближайшее заседание контрольно-дисциплинарного комитета состоится 30 апреля.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Р-Спорт»
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
Артур Григорьянц
КДК РФС
Р-Спорт
болельщики
стадионы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Силкин об 1:1 «Динамо» с «Зенитом»: «В большей степени помогли «Краснодару», чем себе. «Быки» теперь фавориты в борьбе за золото»
16сегодня, 06:20
«Зенит» три матча не побеждает в гостях – две ничьих и поражение. Такой серии в РПЛ не было с 2022-го
1026 апреля, 17:40
Семак об 1:1 с «Динамо»: «Результат справедлив, но неутешителен для «Зенита». После гола мы слишком низко опустились, позволили сопернику забить, игра стала сумбурной»
7026 апреля, 14:10
Гафин после 1:1 с «Зенитом»: «Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату»
10626 апреля, 13:22
Главные новости
Советник Лапорты Масип в «Барсе» о финале Кубка: «Было два пенальти – на Ферране и Кубарси. Учитывая споры вокруг матча, мог ли он закончиться одиннадцатиметровым?»
912 минут назад
В отношении Рюдигера не будет санкций от DFB за поведение в финале Кубка, скорее всего. Феллер сказал: «Напряженная обстановка вокруг «Реала» перед матчем повлияла на него»
2018 минут назад
КДК накажет «Спартак» и ЦСКА за скандирование фанатами ненормативной лексики в дерби, брошенную на поле пластиковую бутылку, а также за неподобающее поведение игроков и представителей клубов
726 минут назад
Камоцци о «Спартаке»: «Руководитель клуба должен уволить сам себя, если не попадут в призовые места. Невозможно что-то выиграть с таким управлением, проблема не в Станковиче и игроках»
1029 минут назад
Тюрпен назначен на матч «Барселона» – «Интер» в полуфинале ЛЧ
1439 минут назад
«Реал» хочет летом подписать двух крайних защитников и полузащитника, приоритет – трансфер Трента. В клубе обсуждают кандидатуры Керкеза и Мак Аллистера (Marca)
4753 минуты назад
Лапорта о назначении Флика в «Барсу»: «У Деку и Бояна были другие варианты, но они предпочли Ханси. Он нравился мне с самого начала, я бы согласился с любым решением»
18сегодня, 10:10
Приходите прокачивать продукт в Спортс’’ – ищем сильного frontend-разработчика!
сегодня, 10:00Вакансия
Маттеус о поведении Рюдигера в финале Кубка: «Ему повезет, если отделается штрафом на 4-недельную зарплату. Ожидаю длительной дисквалификации»
26сегодня, 09:52
«Эта нога – у того, у кого надо, нога». «Динамо» высмеяло реплики Черданцева по поводу удара Барриоса шипами в голень Чавесу роликом с кадрами из «Берегись автомобиля»
69сегодня, 09:48
Ко всем новостям
Последние новости
Рауль о возможном назначении в «Реал» из «Кастильи»: «Я там, где хочу быть. Посмотрим, когда придет время, и клуб примет решение»
1 минуту назад
Бруну о Хейлунде: «МЮ» не может прятаться за тем, что Расмус забил меньше голов, чем хотелось бы. Вся команда должна создавать больше моментов»
12 минуты назад
Кафанов о Хайкине: «Никита помог «Буде-Глимт» достичь уровня европейского топ-клуба. На него уже смотрят другими глазами»
213 минут назад
Мактоминей о своем прозвище в «Наполи»: «МакБрат – лучший вариант. Маццокки бы так и сказал»
239 минут назад
«Сосьедад» о Захаряне: «Он может быть готов к последней неделе сезона. Восстановление в России исключено»
341 минуту назад
Гайич считает ЦСКА лучшей командой РПЛ: «Мы стали играть лучше, поменялся командный дух. Кубок – более реальная цель, посмотрим, на каком месте будем в чемпионате»
450 минут назад
Парфенов о шансах «Спартака» на титул: «Надо быть реалистами. Весной клуб потерял много очков, которые стоили чемпионской гонки»
251 минуту назад
«Чемпионы! У этой «Барсы» нет пределов, давайте стремиться к большему 💪🏾😍💙❤️». Бальде после финала Кубка
6сегодня, 10:14
Вахания о том, сбреет ли усы, если «Ростов» возьмет Кубок: «Зачем? Хочу их оставить. Мы и так собираемся его выигрывать»
5сегодня, 10:08
«РФС мотивирует клубы работать над посещаемостью – 500 млн рублей делится по показателям работы с аудиторией». Пивоваров о предложении Черданцева не лицензировать клубы, где ходит меньше 50% зрителей
6сегодня, 09:59