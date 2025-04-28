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  • Ротенберг о возвращении России: «Выставят хоккеистов НХЛ против нас – мы их обыграем. Будем играть в другой хоккей – я потратил 10 лет, изучая нюансы. Я сам играл, сам понимаю хоккей»
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Ротенберг о возвращении России: «Выставят хоккеистов НХЛ против нас – мы их обыграем. Будем играть в другой хоккей – я потратил 10 лет, изучая нюансы. Я сам играл, сам понимаю хоккей»

Роман Ротенберг заявил, что Россия готова побеждать хоккеистов из НХЛ.

– Вы постоянно говорите о том, что наш хоккей будет конкурентоспособен и на Олимпиаде, и на чемпионате мира, когда мы вернемся.

– Потому что мы проделываем колоссальный объем работы. И он обязательно даст результат, как нам это дало на Олимпиаде‑2018 в Пхенчхане.

Мы до Кореи не могли 26 лет завоевать олимпийское золото в хоккее. Но все ребята сутками работали, чтобы прийти к этой цели. Даже по игре у нас что‑то не получалось. Но мы вложили в это всю душу, все силы – и мы победили на Олимпиаде в 2018 году.

Что бы ни говорили псевдо‑профессионалы, которые что‑то вякают. Эти маленькие собачки лают, их даже не слышно – а караван идет вперед. Мы готовим детишек, обучая хоккею. Мы дело делаем.

И можете мои слова записать: когда мы вернемся, какой бы ни был состав… Выставят против нас хоккеистов НХЛ – мы их обыграем. Без НХЛ – тоже победим. Но суть в том, что мы будем играть в совершенно другой хоккей. Мы сейчас к этому готовимся.

И я потратил на это 10 лет, изучая все нюансы. А ведь это не так просто. Да, я сам играл, сам понимаю хоккей. Но чтобы досконально изучить работу тренера и менеджера, понять каждую тактическую вещь – как играть на синей линии, как на красной, как в зоне обороны, как в зоне атаки…

Там столько хоккейных моментов! И чем я больше погружаюсь, тем больше я влюбляюсь в хоккей. Столько всего интересного открывается!

И я еще лучше понимаю, как мы можем двигаться вперед, развивая таких игроков, как Иван Демидов, который приехал из СКА в «Монреаль» и сегодня ночью набрал два (0+2) очка в матче плей‑офф Кубка Стэнли. А год назад он еще выступал в МХЛ.

Это и есть индивидуальный результат работы. Но есть и командная работа. Вот сейчас со сборной России мы летим в Астану, будем играть против участника чемпионата мира. В матчах с нами встретятся сильные команды. И мы там наигрываем, отрабатываем свои методики.

Есть теория – можно показывать красивые вещи из хоккея, смотреть видео. У нас есть все компьютерные технологии. Я показывал нашу видеопрограмму – она такая же, как в «Каролине». Мы все сравниваем, мне это было интересно.

Но главное – это практика. И нам главное – все доказать игрой на льду. Можно говорить все что угодно. Но нужно выйти против Канады и США и обыграть их своими лучшими хоккеистами.

И мы это сделаем! – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг.

Роман Ротенберг: «СКА уже подписал нескольких новичков, это серьезные хоккеисты. Блогер, никогда не игравший, может писать что угодно. А мне звонят многие канадцы из КХЛ – наш хоккей может развивать их»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИван Демидов
logoСКА
сборная России U25
logoМонреаль
logoНХЛ
logoМатч ТВ
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