Гафин о том, что Барриоса не наказали за удар шипами в голень Чавесу: «Программа защиты футболиста от 4-й желтой карточки. Он краснокнижный, может быть»
«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ. Главным арбитром встречи был Виталий Мешков.
– Вы эмоционально на общем пресс-подходе высказались о судействе. Что вас не устроило?
– Некоторые моменты, как мне показалось с трибуны, трактовались в пользу нашего соперника.
Отдельно скажу о программе защиты футболиста Барриоса от четвертой желтой карточки. Барриос открытыми шипами въезжает в ноги Чавеса с риском нанести травму – предупреждения нет. Подобный момент с его участием был и в предыдущей игре «Зенита», с «Химками». В то же время Фомину дают желтую карточку за задержку соперника, но ровно такой же момент, где Барриос задерживает Карраскаля, остается без наказания.
– С чем связываете такую работу арбитров конкретно по Барриосу?
– Это вам надо поинтересоваться в профильной организации.
– Ваша точка зрения? Барриосу вторую игру подряд не давали карточку.
– Не знаю. Может быть, он краснокнижный, – сказал глава совета директоров «Динамо».
«Эта нога – у того, у кого надо, нога». «Динамо» высмеяло реплики Черданцева по поводу удара Барриоса шипами в голень Чавесу роликом с кадрами из «Берегись автомобиля»
Гафин после 1:1 с «Зенитом»: «Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату»
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