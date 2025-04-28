Гафин о том, что Барриоса не наказали за удар шипами в голень Чавесу: «Программа защиты футболиста от 4-й желтой карточки. Он краснокнижный, может быть»

Дмитрий Гафин считает, что Вильмара Барриоса не наказывают за фолы.

«Динамо» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в 26-м туре Мир РПЛ . Главным арбитром встречи был Виталий Мешков .

– Вы эмоционально на общем пресс-подходе высказались о судействе. Что вас не устроило?

– Некоторые моменты, как мне показалось с трибуны, трактовались в пользу нашего соперника.

Отдельно скажу о программе защиты футболиста Барриоса от четвертой желтой карточки. Барриос открытыми шипами въезжает в ноги Чавеса с риском нанести травму – предупреждения нет. Подобный момент с его участием был и в предыдущей игре «Зенита», с «Химками». В то же время Фомину дают желтую карточку за задержку соперника, но ровно такой же момент, где Барриос задерживает Карраскаля , остается без наказания.

– С чем связываете такую работу арбитров конкретно по Барриосу?

– Это вам надо поинтересоваться в профильной организации.

– Ваша точка зрения? Барриосу вторую игру подряд не давали карточку.

– Не знаю. Может быть, он краснокнижный, – сказал глава совета директоров «Динамо».

«Эта нога – у того, у кого надо, нога». «Динамо» высмеяло реплики Черданцева по поводу удара Барриоса шипами в голень Чавесу роликом с кадрами из «Берегись автомобиля»

Гафин после 1:1 с «Зенитом»: «Показалось, что судейство было больше ориентировано на юбилейную дату»