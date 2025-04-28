«Трактор» выиграл 4-й матч в этом Кубке Гагарина, по ходу которого уступал минимум 0:2
«Трактор» сделал еще один камбэк в этом розыгрыше Кубка Гагарина.
Команда тренера Бенуа Гру обыграла «Динамо» (4:3) в первом матче полуфинала Кубка Гагарина.
По ходу второго периода уральцы уступали со счетом 0:2, после чего забили три гола подряд.
Защитник «Динамо» Даниил Пыленков сравнял счет в третьем периоде, однако Василий Глотов на 54-й минуте вновь вывел челябинцев вперед. В итоге этот гол стал победным.
В ходе текущего плей-офф «Трактор» в четвертый раз выиграл матч, в котором уступал минимум 0:2.
Также 2 апреля команда обыграла «Адмирал» (7:3), уступая 0:2 в первом периоде, 4 апреля переиграла «Адмирал» (5:4 ОТ), уступая 0:4 в третьем периоде, и 14 апреля обыграла минское «Динамо» (4:3), уступая 0:3 по ходу матча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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