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  • СКА подпишет контракт с Мерфи. 29-летний игрок «Сибири» – лучший бомбардир КХЛ среди защитников в этом сезоне (Артур Хайруллин)
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СКА подпишет контракт с Мерфи. 29-летний игрок «Сибири» – лучший бомбардир КХЛ среди защитников в этом сезоне (Артур Хайруллин)

СКА подпишет контракт с Тревором Мерфи из «Сибири».

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

Срок действующего соглашения защитника «Сибири» с клубом истекает в конце мая этого года. Сообщалось, что 29-летний канадец планирует сменить команду.

В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Мерфи набрал 58 (13+45) очков в 64 матчах при полезности «минус 18». Он стал лучшим бомбардиром КХЛ среди защитников в регулярке.

В Кубке Гагарина на его счету 2+4 в 7 играх при полезности «минус 5».

Роман Ротенберг: «СКА уже подписал нескольких новичков, это серьезные хоккеисты. Блогер, никогда не игравший, может писать что угодно. А мне звонят многие канадцы из КХЛ – наш хоккей может развивать их»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoТревор Мерфи
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logoКХЛ
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